網上熱話｜垃圾桶旁驚現大批銀行卡 網民料犯罪集團引人拾起使用

網民近日發現街邊的垃圾桶旁有大批信用卡，有網民認為是犯罪集團使用後，放在路邊吸引路人拾起使用，分散警力。

地上遺有疑似銀行信件

由圖片可見，垃圾桶旁有20多張、不同銀行發出的銀行卡，卡上有貼紙遮著持卡人姓名，地上亦遺有疑似銀行信件。發文者指：「垃圾桶旁邊見到大量信用卡，係咪有心放晒喺地下，定係真係抌得咁衰？」

相片引起很多網民猜測原因，有網民留言指：「打完荷包掉曬出黎？」「認得嘅卡面全部都係提款卡，唔覺有信用卡。

銀聯提款卡背面無鐳射logo，信用卡就有。僅有的兩張Mastercard都係扣賬卡」。另有網民分析：「多數係盜用資料整嘅假咭，有兩種可能，引D傻X執去用分散警方調查。已用完一次過掉，有部分可能咭主未知被盜用所以仲用到，不過貪心執嚟試用你就GG囉。比警察拉完之後，只係每月差館報到，都起碼嘥你2年時間」

