網上熱話｜城巴驚現「路線牌陣」 網民：問一次加多張 真相曝光

一架來往中環及南區置富花園的城巴37A路線，車長竟於車頭放了5張「37A」大字路牌，恍如「路線牌陣」，但巴士電子顯示屏並無損壞。(Threads)

近日社交平台流傳照片，可見一架來往中環及南區置富花園的城巴37A路線，車長竟於車頭放了5張「37A」大字路牌，恍如「路線牌陣」，但巴士電子顯示屏並無損壞。網民留言笑指，「每張37A都有一個故事」、「司機每一次俾人問係咪37A就加多張」、「然後乘客上車繼續問司機：37A呀可？」。亦有自稱車長是他爸爸的網民留言披露放5張路線牌的真正原因。

社交平台Threads近日有網民轉發1張照片，表示「司機驚你唔知呢架係37A」。照片可見位於金鐘太古廣場的前往中環方向的巴士站，一輛來往置富花園及中環的37A循環線城巴正埋站讓乘客上車，車頭竟放有5張「37A」字樣的牌，其中三張為黃色，一張白色，一張藍色，惟電子顯示屏並未損壞。

有網民留言笑指可能是司機厭煩了乘客未看顯示屏卻直接問路線，「然後乘客上車繼續問司機：37A呀可？」、「每一次俾人問係咪37A就加多張」、「每張37A都有一個故事」、「重要野講5次」、「好似以前玩遊戲咁：以下圖中有多少個37A？」、「我覺得咁樣幾好喎，有時電子顯示版個位，因太陽太曬搞到反光睇唔到」、「37A Fan club」 ，亦有人認為「非常貼心」、「咁就一定唔會上錯車」、「咁37A同37B 好易搞亂」。

網民留言「車長係我老竇嚟」

及後有自稱該巴士車長是他爸爸的網民留言表示，「係我老竇嚟，問咗佢做咩放咁多個，佢話個電子牌時好時壞，所以佢放定一個，跟住坐低見個位有多個牌，上幾手都唔記得拎走，佢擺埋出嚟，提自己一次過還返去站頭」、「因為我都係附近返工 ，成日留意住係咪老豆車同佢Say Hi，全頭白髮好易認」。

亦有自稱巴士車長稱「你老竇醒呀」，指他曾於車頭放了1張A4紙告示，提醒乘客特別班次不停香港仔隧道收費廣場，惟「啲人係咁衝前跑，隔住度門都聽到有人叫做咩飛站」。

