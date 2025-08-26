中秋臨近，近日有網民稱其母親訴苦今年起再沒有大班冰皮月餅，他「為盡孝道」搜索，最終於網上買賣平台Carousell發現有賣家出售大班冰皮月餅，叫價更上至一千元。

在港經營41年的連鎖麵包店大班麵包西餅全線分店於6月底宣布全線停業，旗下首創的冰皮月餅成為絕響，自去年後未有再生產，但市民手頭上仍持有的「絕版貨」竟有價有市。中秋臨近，近日有網民稱其母親訴苦今年起再沒有大班冰皮月餅，他「為盡孝道」搜索，最終於網上買賣平台Carousell發現有賣家出售大班冰皮月餅，叫價更上至一千元。

已過食用日期 內心掙扎憂「直奔月球見嫦娥」

樓主近日於社交平台Threads發文稱，「老媽子呻話今年無得食大班冰皮月餅，日日喺度哦我」，他「為咗盡孝道，即刻諗辦法去搵」，最終於網上買賣平台Carousell發現有數名賣家出售大班冰皮月餅，當中一名賣家三周前發布告示可見他手頭上有芒果、楊枝金露、藍莓味的月餅，叫價高達1000元，另有賣家更以「絕版」形容月餅，叫價400元，惟已列明「已過食用日期」。

樓主稱「見到又純又絕版嘅貨，內心非常掙扎，到底食完之後，我媽子會唔會直奔月球見嫦娥」、「買，還是不買？That’s the question，等大家(網民)比啲意見」。及後他又稱發現有人以500元出售冰皮貓山王榴槤月餅，惟賣家列明「一直冰箱儲存，請注意到期日：2-10-2024」，樓主直言「我諗買呢一隻請阿媽食應該有得諗，臭咗唔多覺」。

網民稱上年貨一定唔買 「唔知點保存」

帖文引起網民熱議，有人稱「買一個少一個，始終會有一日無得食，早d面對呢件事啦」，樓主回應「我覺得冇咗大班冰皮月餅呢件事，會變咗同生日快樂一樣，每年都要聽我阿媽講一次」，另有網民稱「我一定唔會買！首先佢D月餅，肯定起碼喺上年嘅貨，仲要唔知中途佢究竟點樣保存？」，樓主回應「如果我真係買，俾佢食嘅時候我會提前拆咗個包裝先，唔俾佢見到個生產日期」。另有人笑言「我仲有2粒迷你版 可以分拆出售，但需即場品嚐」、「買，等多下可以入博物館，極具升值潛力」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-大班冰皮月餅-絕版貨-網售千元-網民-母親想食盡孝道搵/592928?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral