有網民在社交平台發文分享，大窩口邨張貼通告，但該通告以口語入文。(Google地圖截圖/Facebook@荃灣 大窩口 葵涌邨)

近日有網民在社交平台發文分享，大窩口邨辦事處張貼通告指，有住戶投訴有人關上鐵閘時聲浪較大，影響鄰居，但該通告以口語入文，引起網民熱議。

對於通告以口語入文，有網民表示，「Good嫁！」、「接受，ok丫（呀）都2025年啦」、「都幾好呀，睇得明先啦，有時啲銀行信寄嚟都唔知佢講乜」、「OK啦，睇得明就得」、「其實幾好」。有網民笑言，「100年前有白話文運動，100年後既今日有口語化運動」、「語音輸入」。

廣告 廣告

對於該通告，亦有網民提及，「反映可以改為投訴/詐型，多謝合作可以改為唔該哂」。

另外，有網民認為，「（口語）有咩問題啫」、「口語化有咩問題？」

對於有住戶在關上鐵閘時聲浪較大，有網民直言，「（通告）遲出好過唔出」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-大窩口邨房委會口語通告-網民-都幾好呀/606575?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral