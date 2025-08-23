女乘客離奇高舉化妝掃，用巴士冷氣口吹乾(Threads圖片)

乘搭公共交通工具時會遇到很多奇人奇事，有網民分享近日在巴士目擊有名女乘客突然高舉兩支化妝掃，引起其他乘客注意。

Threads圖片

堅持高舉化妝掃

由相片可見，一名在巴士上層、盤起頭髮的女乘客高舉兩支不同大小的化妝掃，靠近頭頂上的冷氣風口，想吹乾化妝掃。即使巴士在行駛時不停晃動，她仍堅持舉起化妝掃，還望一望化妝掃有否對準風口。

網民不解「點解佢支野會濕？」，「其實好多塵積哂喺個風口位，之後吹哂啲塵落個掃到，真係好邋遢」。還有網民分享其他奇怪經歷，例如見到其他乘客善用巴士扶手晾衫。



原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-女乘客離奇高舉化妝掃-用巴士冷氣口吹乾/592223?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral