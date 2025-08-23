輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」
網上熱話｜女乘客離奇高舉化妝掃 用巴士冷氣口吹乾
乘搭公共交通工具時會遇到很多奇人奇事，有網民分享近日在巴士目擊有名女乘客突然高舉兩支化妝掃，引起其他乘客注意。
堅持高舉化妝掃
由相片可見，一名在巴士上層、盤起頭髮的女乘客高舉兩支不同大小的化妝掃，靠近頭頂上的冷氣風口，想吹乾化妝掃。即使巴士在行駛時不停晃動，她仍堅持舉起化妝掃，還望一望化妝掃有否對準風口。
網民不解「點解佢支野會濕？」，「其實好多塵積哂喺個風口位，之後吹哂啲塵落個掃到，真係好邋遢」。還有網民分享其他奇怪經歷，例如見到其他乘客善用巴士扶手晾衫。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-女乘客離奇高舉化妝掃-用巴士冷氣口吹乾/592223?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
川青鐵路大橋繩索斷裂畫面曝光 增至10死4失聯(有片)
據新華社報道，青海省應急管理部門消息，川青鐵路青海段尖扎黃河特大橋周五（22日）凌晨3時許發生施工繩索斷裂事故，至中午時已增至6人遇難，救援人員尋回部分失蹤者，仍有10人失蹤，大橋在鋼絞線張拉作業中斷裂，導致108米鋼樑主拱肋垮塌。及後官方公布事件造成10人死亡，4人失聯，2人在塔架尚無法確認生命體徵。 事發後，am730 ・ 1 天前
Bob林盛斌靠AI科技化身「三面型Bob」 反串Look激似「營業部徐小姐」電暈男同事
「麻甩代言人」林盛斌（Bob）為連鎖食肆拍攝宣傳照片，早前以AI技術化身爆肌型男笑爆一眾網友的他，再以AI技術度身訂造三款別出心裁的造型，包括麻甩貼地的「職安真漢Bob」、型英帥的「西裝Bob」，以及超省鏡的「營業部徐小姐」Look，保證大家笑得開懷、食得開心！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
郭雪芙容貌掀熱議 新Look造型冇人認到
【on.cc東網專訊】台灣女星郭雪芙現年37歲的她，不知不覺間出道17年，憑精緻五官及獨特氣質，成為時尚品牌的寵兒。而早年以利落短髮造型成為個人招牌，不僅凸顯甜美又率性的氣質，也讓她在演藝圈中更具辨識度外，郭雪芙的短髮更曾掀起一波模仿潮，成為許多髮型設計的參考範東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」
兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。 該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之am730 ・ 18 小時前
控煙酒辦下周一至六在全港公共運輸設施執法打擊違例吸煙
衞生署控煙酒辦將於下周一至六，在全港公共運輸設施法定禁煙區執法，加強打擊違例吸煙行為，並向市民宣傳新禁煙法例。衞生署提醒市民，經訂的禁煙公告將於本月31日起生效，新增10個公共運輸設施為指定禁煙區，另有一個公共運輸設施的禁煙區範圍作出修訂。 10個新增為指定禁煙區的公共運輸設施為柴灣（東）臨時巴士總站、灣仔會展站公共運輸交匯處、黃竹坑站公共運輸設施、港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處、葵涌葵翠邨公共運輸交匯處、西貢北潭涌巴士總站、屯門市中心巴士總站、東涌發展碼頭巴士總站、屯門友愛（南）巴士總站及元朗德業街的巴士總站。 一個修訂禁煙區範圍的公共運輸設施為中環碼頭公共運輸交匯處。 衞生署說，任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款1500元。控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。香港電台-港聞 ・ 1 天前
美國紐約州旅遊巴失控翻側造成5死多人傷
美國紐約州有旅遊巴在高速公路失事，造成5人死亡，多人受傷。 事發在當地星期五，旅遊巴連同司機共有54人，當中包括多名兒童，由尼亞加拉瀑布返回紐約巿途中，在距離水牛城40公里小鎮彭布羅克附近的州際公路失控翻側，有乘客被拋出車外，亦有人被困，大批救援人員趕到現場，將傷者送院，直升機亦出動協助。 在事故中倖存的司機表示，旅遊巴高速行駛時失控，他嘗試糾正方向時導致翻車。 警方說，車上大部分乘客都是亞裔遊客，分別來自中國、印度和菲律賓。官員說，事發時車上大部分人都無佩戴安全帶。 紐約州州長霍楚爾表示，已聽取匯報，形容是悲劇，她的辦公室正與警方及地方政府密切合作，協調救援及善後。香港電台-國際 ・ 1 天前
美國旅遊巴翻側 5 死 包括哥倫比亞大學中國學生 警方指多人沒繫安全帶︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國紐約周五（22 日）一輛從尼加拉大瀑布返回的旅遊巴士在高速公路翻側，造成 5 人死亡，其中包括一名中國籍哥倫比亞大學學生，另外多人受傷。巴士當時載有 54 名乘客，大部分來自印度、中國及菲律賓，部分乘客被拋出車外，亦有人被困在車廂內數小時。警方表示，許多人相信沒有繫上安全帶。Yahoo新聞 ・ 33 分鐘前
指藥倍安心傳遞錯誤價值觀 議員強調應堅守學術誠信非模糊處理
【on.cc東網專訊】「藥倍安心」捲入「請槍」爭議及侵犯病人私隱風波，研發者潘浠淳父親潘冬平與太太昨(22日)發聲明指主動自願放棄相關獎項以平息風波，並重申「藥倍安心」屬潘浠淳的「原創概念」。議員何敬康認為自行接觸AI公司探討開發具商業潛力的產品的行為模糊了「原on.cc 東網 ・ 23 小時前
石硤尾校巴倒車撞死持拐杖老婦
【Now新聞台】石硤尾一名持拐杖老婦被校巴撞倒當場死亡。 涉事校巴司機被帶上警車，警方在現場拉起封鎖線。現場是石硤尾南山邨停車場，事發在下午約四時，一架校巴沿大坑東道行駛，駛至南山邨多層停車場，倒車時撞倒手持拐杖的老婦。救護員接報到場，證實老婦死亡。now.com 新聞 ・ 1 天前
天氣報告｜日間酷熱 市區最高氣溫約33度
【Now新聞台】本港今日（8月23日）天氣預測，大致天晴，日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，晚上漸轉多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。展望明日風勢較大，間中有狂風驟雨，海有湧浪，隨後一兩日仍有驟雨。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
尖扎黃河特大橋斷裂事故 國務院安委會掛牌督辦
【on.cc東網專訊】西成（西寧至成都）鐵路青海段尖扎黃河特大橋周五（22日）凌晨在施工期間鋼絞線斷裂，造成12名工人落水身亡，另有4人失蹤。國務院安委會決定對事故掛牌督辦，國務院安委會辦公室、應急管理部會同國務院國資委、國家鐵路局成立現場督導組，全程督導調查工作。on.cc 東網 ・ 1 天前
美國紐約州警方指旅遊巴失事5名死者全是成年人
美國紐約州有旅遊巴在高速公路失事，造成5人死亡，多人受傷。 事發在當地星期五，旅遊巴連同司機共有54人，年齡由1至74歲，他們由尼亞加拉瀑布返回紐約巿途中，在距離水牛城40公里小鎮彭布羅克附近的州際公路失控翻側，有乘客被拋出車外，亦有人被困，大批救援人員趕到現場，將傷者送院，直升機亦出動協助。 警方說車上大部分乘客都是亞裔遊客，分別來自中國、印度和菲律賓，5名死者全是成年人。官員說，事發時車上大部分人都無佩戴安全帶。 警方排除事故涉及機件故障。 在事故中倖存的司機表示，旅遊巴高速行駛時失控，他嘗試糾正方向時導致翻車。 紐約州州長霍楚爾表示，已聽取匯報，形容是悲劇，她的辦公室正與警方及地方政府密切合作，協調救援及善後。香港電台-國際 ・ 1 天前
90歲女子遭倒車校巴撞死 72歲女司機涉危駕致他人死亡被扣查
石硤尾發生致命交通意外，一名90歲女途人被一部校巴撞倒，頭部嚴重受傷，當場證實不治。 警方表示，事發在下午4時許，一名72歲女子駕駛一部校巴，在大坑東道一個屋苑停車場內倒車時，據報撞倒女事主，校巴女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，正被扣留調查。 西九龍總區交通部特別調查隊正調查案件，任何人如目睹意外發生或有任何資料提供，請致電3661 9023或3661 9000與調查人員聯絡。香港電台-港聞 ・ 1 天前
輕鐵「貓狗同行」計劃9月「恒常化」 未有加碼至港鐵線
【動物專訊】不少貓狗主人希望貓狗能夠獲准乘搭更多交通工具，實現動物友善的社會，港鐵在今年5月於輕鐵實行「貓狗同行」試行計劃，容許已購「貓狗同行證」的主人於周末及公眾假期，帶一隻貓或狗乘搭輕鐵，惟必須留在車廂尾位置。港鐵日前宣布有關安排會在9月「恒常化」，惟並沒有將相關安排擴展至港鐵其他線，市區及新界東的貓狗主人仍然無法帶貓狗乘搭港鐵列車。 港鐵日前宣布「貓狗同行」計劃於9月起成為日常服務，並會沿用相關守則，包括只限周末與公眾假期、須使用輕鐵最後一道門上落並全程留在車廂尾位置，將貓狗必須完全放入寵物袋等。乘客可於今日（8月23日）起透過MTR Mobile手機應用程式，購買9月份的「貓狗同行證」，每張證價格為99元。 港鐵表示，自試行計劃推出以來，有超過1,300名乘客購買「貓狗同行證」，港鐵亦曾訪問攜帶貓狗乘搭輕鐵的乘客及非動物主人乘客，收集資料反映95%以上受訪者對試行計劃評價正面。落實計劃後，相關守則同試行計劃一樣，乘客仍只限周末及公眾假期帶動物搭輕鐵、用輕鐵最後一道門上落並全程留喺車尾位置、將貓狗完全放入寵物袋等。 不過，港鐵並沒有進一步擴展安排，港鐵其他線均仍禁止導盲犬以外的貓香港動物報 ・ 21 小時前
埃及北部有海灘多人遇溺 最少6人死亡24人受傷
埃及北部一處海灘發生遇溺事件，最少6人死亡，24人受傷。 根據衛生和人口部的聲明，事發海灘位於亞歷山大省阿賈米地區。傳媒報道指一間航空服務學院，當地星期六安排學生前往海灘參加夏令營，在游泳過程中，部分學生被突如其來的巨浪捲走。 衛生和人口部呼籲民眾在海灘遊玩期間，遵守安全指引，避免類似悲劇再次發生。香港電台-國際 ・ 4 小時前
大閘蟹放題2025｜連鎖酒樓推大閘蟹任食優惠！人均$498起任食片皮鴨/蟹粉湯小籠包/花雕熟醉蟹/蟹粉瀑布上海麵
金秋時節，正是大閘蟹膏肥黃滿的絕佳時刻，無數蟹迷早已翹首以盼；8月19日中午十二點於Klook，兩間酒家同步推出超值放題，讓蟹迷們盡情暢享秋日美味！陶源酒家大閘蟹任食放題人均僅$498，不僅有清蒸、太雕蒸等經典熱食，更新增「花雕熟醉蟹」冷盤任食；富臨則帶來2小時任食大閘蟹與片皮鴨雙重盛宴，同樣$498/位，含珍味定食，Klook預訂更享蟹粉三重奏撈、任食蟹粉湯小籠包及指定飲品任飲，金秋品蟹不妨從這兩場盛宴選起！Yahoo Food ・ 1 天前
全運會｜羅淑佩視察保齡球賽舉行情況並為港隊打氣
文化體育及旅遊局局長羅淑佩下午到啟德體育園保齡球中心場地，視察全運會群眾比賽保齡球項目的舉行情況，並為港隊運動員打氣。 羅淑佩在全運會統籌辦主任楊德強，以及協辦賽事的中國香港保齡球總會主席劉掌珠陪同下，到港隊男女子個人賽的球道外，觀賞賽事。 群眾比賽保齡球項目決賽，今日起一連三日在啟德體育園保齡球中心舉行，首日舉行個人賽，而雙人賽及五人隊際賽，就分別在明天及後天舉行。香港電台-大中華 ・ 1 天前
盧寵茂提醒醫療首要考慮質量安全 勿貪圖方便
醫務衞生局局長盧寵茂表示，市民決定是否使用遙距醫療服務時，應首要考慮質量安全，不應只求方便。他以醫療不是「買外賣」作比喻，市民亦不應該隨隨便便在網上找一些平台求診。 另外，盧寵茂表示，有關控煙的條例草案，政府聽取多方面意見後已作修訂，他有信心立法會將三讀通過。香港電台-港聞 ・ 17 小時前
【7-11】MOVENPICK雪糕/ 雪葩 $118/6件（即日起至26/08）
即睇今個星期7-Eleven有咩著數優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
江欣燕屢傳健康出問題 宣傳《俠醫》突中途離場 發福身形惹關注
現年58歲的藝人江欣燕（欣欣）早前傳出健康出現問題，她承認經醫生診斷後證實患上甲狀腺亢進症，需長時間服藥來控制病情。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前