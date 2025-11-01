婆婆港鐵扶手梯逆行，如行跑步機(Threads影片截圖)

近日網上流傳一段影片，一名婆婆在港鐵扶手電梯不停嘗試逆行，如行跑步機。一眾網民擔心其安危，估計婆婆患病。

由網民上載至社交平台Threads的短片可見，一名婆婆在港鐵站一條上行的扶手電梯不停踏步，嘗試往前行。期間有乘扶手電梯抵達的市民側身閃避，不過未見有伸出援手。



質疑拍攝者為何不幫忙

有網民認為婆婆應有認知障礙，應找職員協助，亦有網民質疑拍攝者為何不幫忙。另外，亦有網民指出「呢個時候左右兩邊企就大檸樂」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-婆婆港鐵扶手梯逆行如行跑步機-網民料患病/614111?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral