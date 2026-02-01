一名婦人在自修室內搣蔥。(unicorn.1128189@Threads)

圖書館的自修室本是讓人溫習和自修的地方，惟不時有人在自修室內做各種千奇百怪的事情。近日有網民在社交平台上載一條片段，只見一位女士在自修室內旁若無人地「搣蔥」。該網民更打趣指，溫書時問到青草味，以為自己到了烏蘭巴托。

近日有網民在Threads上載一段影片，只見一位女士在自修室內悠然自得地「搣蔥」。目擊事件的網民就指，在自修室內溫習化學科，突然聞到有青草味，直言「以為去咗烏蘭巴托」。

網民：準備考除草證

片段引來不少網民熱議。有網民開玩笑指，該女士可能準備考除草證；亦有網民表示，該位女士可能正在施法，祝自修室的人都「蔥蔥明明」。有網民就對其行為感到不滿，直言應該尋求職員協助，請該位女士離開自修室。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1008036/網上熱話-婦人自修室內悠閒搣蔥-網民-施法術祝所有人-蔥明-?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral