網上熱話｜一家四口啟德海濱岸邊平台看風景 單手抱嬰爬斜坡

一家四口在啟德海濱一同走到海濱斜坡下的平台。

近日，有網民於社交媒體發文，有操普通話的一家四口在啟德海濱一同走到海濱斜坡下的平台，其中兩名兒童自行爬上斜坡，而婦人則一手抱緊嬰兒並爬上斜坡。網民稱，涉事一家人不顧岸上保安的勸阻，堅持下去平台。涉事一家人的行為引起網民熱議。

從影片可見，涉事位置為岸邊石坡下的平台，該平台僅略高於海面，亦未設置防護欄或救生設備，石坡亦相當陡峭。婦人手抱嬰孩，與兩名子女在欲爬上石坡時發現有困難，女兒以普通話大呼「完了」，隨後欲拉着石坡的繩子爬上坡，繩子卻鬆脫下來，兒子則自行攀爬上坡，婦人單手抱着嬰孩，邊將放在石坡上的鞋子扔上去，然後沒有任何輔助下爬上坡，女兒則緊隨其後。

涉事一家人的行為引起網民熱議

涉事一家人不顧安全在岸邊平台一事，引起網上熱議，網民表示，「呢啲人死咗唔好問點解」。亦有網民怒斥，「白痴老母」。



