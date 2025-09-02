一名男子早前在Facebook群組「KeeTa外賣關注組」發文，公開照片及影片，表示自己的電動單車電池起火，導致居屋住處嚴重毀損，直言「一次意外，足以致命。」

近日一名前外賣員在社交平台表示，家中因電動單車電池突然起火，導致屋內嚴重燒毀。事件引發網民批評，直指將電動單車放置室內如同「放炸彈在自己身邊」，批評車主罔顧鄰居安全。現時在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，網民亦質疑車主「講到好似合法咁，犯法嘅野就收埋啲啦」。

一名男子早前在Facebook群組「KeeTa外賣關注組」發文，公開照片及影片，表示自己的電動單車電池起火，導致居屋住處嚴重毀損，直言「一次意外，足以致命。」影片中可見，單位內部一片狼藉，牆面物件燒得焦黑，地板滿布積水和灰燼，起火的電動車已燒毀。事主稱自己已轉行，不再從事外賣工作。

「鄰居多得你唔小」

影片曝光後引發網民一面倒批評，許多人對電動單車的安全性表示擔憂，認為絕對不應該停放在室內：「等於放炸彈在自己身邊」、「大陸都唔俾電動車推入屋啦！」、「燒還燒唔好累人喇，多得你唔小，側邊啲鄰居」、「畀你賺到錢又點呀，你成間屋起碼要用返幾萬蚊出嚟裝修，正正經經踩單車咪算囉」、「你無瞓著覺係你執到條命」、「如果你揸住呢嚿電同你搭同一架lift真係心驚膽戰，隨時變焚化爐」、「呢啲我見到唔會同佢一架lift，因為喺架lift入邊有咩事死梗」、「點會係意外，完全係意料之中，只係幾時發生」。

電動車現時並不合法 「法例禁止係有原因」

電動車現時在香港並不合法，有網民亦質疑樓主有否曾使用「講到好似合法咁，犯法嘅野就收埋啲啦」、「住你隔離都幾慘」、「法例禁止係有原因的」。

警方重申，電動可移動工具不宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人道或單車徑上使用。任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款港幣1萬元及監禁12個月。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-居屋單位火燭疑電動單車電池出事-網民鬧爆車主-放炸彈係自己身邊/595167?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral