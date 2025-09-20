山頂老闆請私人司機被嘲出手太低(資料圖片)

現時市道低迷，兼職工作都「爭崩頭」，不過最近一則在社交群組招聘兼職私人司機的帖文，則被嘲出手太低。

「樓主」在FB公開招聘兼職私人司機，列明需在山頂取車，工作時間為星期一至五下午3時至6時，時薪是150至180元。



山頂老闆請私人司機，被嘲出手太低是「屋邨價」

質疑「山頂」是否慈雲山山頂

帖文吸引不少網民留言表示有興趣。不過，亦有很多人揶揄出價太低，「呢個屋邨價錢，唔係山頂！侮辱咗附近鄰居」、「請私人司機都要part time(兼職)......窮就行路落山啦，影衰哂住隔離啲人」。有網民質疑「山頂」是否指慈雲山山頂，抑或是大嶼山山頂。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-山頂老闆請私人司機-被嘲出手太低是-屋邨價-/601185?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral