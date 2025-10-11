衞生署盼重啟討論器官捐贈「預設默許」
網上熱話｜巴士三大媽同一時間除鞋「飛象過河」 乘客一招解決
乘坐公共交通工具需意注意個人禮儀，一名港人近日乘坐巴士時，同一時間竟遇到三名「大媽」脫鞋，並將雙腳放在對面座位。乘客以一招解決，促使「大媽」們立即放下雙腳。
事主將照片放上社交平台Threads，首先看到走廊另一旁的兩名「大媽」脫鞋，把雙腳放在對面座位。怎料連「樓主」旁邊的「大媽」也有樣學樣。「樓主」隨即指向車上的告示牌，上面寫「請勿將腳踏在椅上」。樓主指「當時係有指住呢個牌問佢地睇唔睇到嘅，佢都有即刻擺返隻腳落嚟」。
網民指「可以企都唔坐」
有網民留言關注「巴士公司有冇定時消毒啲位㗎」；「近年如果坐MTR(港鐵)，可以企都唔坐，除咗怕污糟，仲怕隔離開聲睇抖音、宮廷、戰爭普通話劇」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-巴士三大媽同一時間除鞋-飛象過河-乘客一招解決/607617?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
