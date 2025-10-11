網上熱話｜巴士三大媽同一時間除鞋「飛象過河」 乘客一招解決

《路透》引述消息人士指，中國線上快時尚零售商希音(SHEIN)因數據隱私洩露、虛假折扣和誤導性環保宣傳等問題而被接連罰款後，正在加強內部管控，而整頓重點是面臨法律風險的領域，如可能違反版權法和產品安全法的領域。報道指，希音執行主席唐偉在致投資者的信函中表示，已成立商業誠信小組，將合規、治理和外部事務團隊整合一起，並擴大內部審計能力以強化紀律，同時已在美國、加拿大、巴西和墨西哥試行強化內部管控措施。根據公司職業網站和職業社交平台領英(LinkedIn)訊息，希音正在洛杉磯招聘兩名治理、風險與合規政策分析師，以及一名內部審計經理。過去3個月，希音面臨愈來愈多的處罰，包括因網站cookie在未經同意的情況下收集消費者數據，被法國資料保護機構罰款1.5億歐元(約13.5億港元)，但希音正提出異議；因誤導性折扣而被法國反壟斷機構罰款4000萬歐元(約3.6億港元)；因誤導性環保宣傳而被意大利罰款100萬歐元(900萬港元)。如果另一項歐洲消費者保護調查，認定希音網站上銷售的產品不符合歐盟安全標準，可能會處以更多罰款。 (ST)#希音 #SHEIN (ST)

infocast ・ 1 天前