網上熱話｜巴士扶手借力起身惹投訴 樓主：一程巴士被人拉郁十幾次
香港作為「投訴之都」，社會上幾乎每日都會傳出不滿聲音。昨日(26日)社交平台就有網民發帖投訴，要求搭巴士坐上層的人，不要再用手撳前面張凳起身，落車時亦不要用扶手柄借力，令前方座椅被向後拉，皆因樓主「坐一程巴士張凳被人拉郁十幾次」。
網民直斥樓主自我中心
帖文一出就引起熱烈討論，大部分網民直斥樓主過於自我中心，認為如有不滿應選擇的士或私家車，或是向九巴投訴，又有人反問「果舊野(扶手柄)唔係用尼借力 用尼裝飾？」，更有人幽默地表示「Sorry我下次唔會 我會撳住你個頭起身。」不過，亦有比較友善的網民提出解決方法，包括坐窗口位或坐最後排，更有網民「安慰」樓主，「掹呢個已經好好，我有好幾次都比人勁大力拍落我個頭到。。。」
