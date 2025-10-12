網上熱話｜巴士站疑重鋪路磚排隊線「支離破碎」 網民笑言：迫死強迫症患者

柴灣富城閣巴士站的排隊線，疑因路磚重鋪而變得「支離破碎」，引起網民熱議。

巴士站欄杆已經買少見少，近年取而代之是地上劃線甚至依賴居內街坊乘客默契。有網民在柴灣一個巴士站，發現原本的劃線疑因路磚重鋪，部分竟變得「支離破碎」，但整體而言都不影響乘客排隊。他隨後把這條排隊線拍下並放到社交平台分享，笑言「香港，一個充滿藝術感的地方」。

▼柴灣巴士站排隊線變得凌亂▼

網民：自細玩拼圖遊戲終於有用

事發於柴灣道富城閣外的巴士站，較貼近馬路的城巴788及88X線排隊線有逾半油漆「散落」在路面不同位置，其關鍵的路線編號則仍清晰可辨；毗鄰的789線排隊線則大致齊整。有網民戲言「師傅唔會同你玩拼拼樂」、「迫死強迫症患者…」、「由細玩到大既(嘅)puzzle game終於有佢既用處(嘅)」、「係咪廿蚊一舖幾多分鐘之後要還原返個圖案咁」、「熱屎辣辣仲要阿叔我砌puzzles」。

有網民就分享更凌亂的例子，「你個個都仲見到88x同788，呢個直頭亂到」，亦有人明言巴士站排隊線與施工承辦商和工人無關，「油線的是巴士公司，起磚挖地舖回去的可沒這麼閒幫你玩拼圖」、「(政府)收貨標準冇寫行人路road marking。」

▼網民留言逐格睇▼

▼亂過馬路罰款—違者可被罰2000元，注意交通安全使用行人四寶▼

