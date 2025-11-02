@fb車cam L（香港群組）/Kitty Chau圖片

巴士上層不時都會出現有「車長」，巴士迷自備軚盤坐在巴士上層第一排模仿駕駛巴士。近日社交平台再有人上傳巴士迷，坐在巴士上層第一排模仿駕駛巴士。相中可見一名男子戴上黑色手套、手握軚盤，聚精會神望着前方，模仿駕駛巴士。不過與之前不同，在巴士車頭玻璃放置了4部手機和一部平板電腦，螢幕均顯示車前的路面，猶如以不同角度的車窗。上傳圖片的網友看見後不禁說「玩緊咩？」。

網民紛紛留言指，相中人非常可愛和專業，「超級巴士迷」、「我的志願：巴士車長！」、「好有心，長大後如果能成為一個車長都戥佢開心」、「有啲諗頭喎」、「好似幾好玩」；或有人笑指，放置多部手機在車頭的做法反而有點像的士，「睇唔出佢巴士迷定的士迷」、「擺咁多電話係犯法㗎」。

另外，亦有一部份人認為，發文者不應多管閒事，「冇所謂啦 後生仔總要有夢想」、「你都幾多事，又唔係影響緊你」、「佢冇乜問題，真係唔好亂咁笑人」；「唔係偷， 唔係搶，呢個年紀冇去機鋪，冇去網吧，已經好好啦，做自己鍾意嘅嘢」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-巴士迷自備軚盤-駕駛-自娛-車頭5部手機成焦點-網民-係巴士迷定的士迷/614346?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral