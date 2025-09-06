網上熱話｜廣場舞進駐深水埗 坐輪椅亦「隨歌起舞」

廣場舞進駐深水埗(小紅書影片截圖)

廣場舞「兵團」進駐深水埗公園，陣容鼎盛，目測有約100人，在旁甚至有坐在輪椅上的女士，上半身亦跟隨音樂擺動。

近日有內地網民在「小紅書」上載影片，指散步到公園，廣場舞的隊伍十分壯大，「大爺、大媽、中年人都跟著快節奏的音樂跳得好有激情啊！人多到我震撼了」。



疑有保安員在場觀察

由影片可見，公園大聲播放輕快的歌曲，在場跳舞的大多是女士，亦有老伴牽著手一同跳舞。在旁疑有一名保安員在場觀察。多名網民留言批評廣場舞行為擾民，「香港人多地少仲搞啲咁嘅嘢」，「這音響很大聲，上了一天班，回家想靜靜，要被迫不停地重複聽這種不想聽的音樂，確實會讓人很心煩」。

