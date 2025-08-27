居英港人製《香港搭船指南》 地圖顯示路線鼓勵坐船出遊
網上熱話｜微信婦「1人掃碼7人出閘」惹逃票誤會 港鐵揭真相：合乎規定
港鐵出現「集體逃票」疑雲？有網民星期日（8月24日）在社交平台Threads發布相片，指沙田站客務中心旁邊一個較闊的閘機，一名中年婦人用一個微信（WeChat）乘車碼讓多人出閘，指控「拍咗六七個人出閘，喺正客務中心前面」。惟網民澄清相關做法屬WeChat Pay HK「同行碼」功能，只是一場誤會，港鐵官方亦確認有關人士自行掃碼或為同行人士掃「同行碼」出入閘，合乎相關使用規定。
從樓主拍攝相片見到，一名穿粉紅色短袖上衣的中年婦人，把微信乘車碼對準閘機二維碼閱讀器，身旁有一名男性長者站在閘機前準備出閘，閘外亦有男童及年輕女子望向二人，正在等候。事件引來網民討論，有熟悉相關功能網民指出，微信設有「同行碼」功能，可讓3人合法出閘。網民留言表示「完全合法」、「如果佢每次通過前都有掃碼就沒有問題，微信同行碼可容許3人共用，兩部電話就6人」、「同一部電話可以有幾個QR code for幾個人用」、「佢真係有拍嘅話係冇問題，微信係可以拍同行人士，不過拍qr code 真係好阻住人」。
為WeChat Pay「同行碼」功能
港鐵回覆傳媒表示，目前二維碼付費乘車服務中包括支援「同行碼」功能，容許主用戶以同一部手機為最多兩名同行人士分別掃碼過閘，當中每個二維碼只能被使用1次，車費則從主用戶的電子錢包中扣除，另外，為便利乘客為同行小朋友或長者購買車票，港鐵手機應用程式MTR Mobile亦容許乘客購買最多3張電子單程票，讓乘客為同行人士掃描車票二維碼出入閘。根據沙田站紀錄，確認於周日11時許，數名人士分別自行掃碼或為同行人士掃「同行碼」出入閘，合乎相關使用規定。
一部手機支援三人乘搭 便利家庭出行
根據資料，WeChat Pay HK 及微信支付聯同港鐵於今年4月推出「同行碼」功能，專為方便小朋友及長者使用電子支付乘搭港鐵而設，便利家庭出行。該功能允許一部手機支援最多3人同時出入閘，用戶需預先在應用程式中設定同行人數，每次過閘時系統會從同一個支付賬戶扣除相應車資。
翻查資料，為方便小朋友及長者使用電子支付乘搭港鐵，WeChat Pay HK及微信支付（WeChat Pay）聯同港鐵推出「同行碼」功能，1部手機可支援最多3人出入閘。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-微信婦-1人掃碼7人出閘-惹逃票誤會-港鐵揭真相-合乎規定/593266?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
