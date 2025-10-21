楊振寧逝世｜一文了解獲獎研究：宇稱不守恆定律
網上熱話｜母親iPhone被鎖 密碼竟是4年前勵德邨閘鎖 女兒急求揭感人故事
許多智能手機用戶常忘記了解鎖密碼，一名女網民周日（19日）在社交平台Threads發帖，急尋約四年前「勵德邨邨榮樓」的大門鐵閘密碼，她解釋其母親以該密碼作為iPhone解鎖密碼，卻因長期使用Face ID而忘記密碼，最終手機無電需要用返密碼輸入時方發現自己忘記了，撞了多次密碼後更令手機被暫時停用三小時，女兒更揭開雖然她們不是勵德邨邨民，但為何母親使用「勵德邨邨榮樓」大門鐵閘密碼的一段溫暖感人故事。
樓主描述，母親因長期使用臉部辨識系統解鎖iPhone，早已忘記密碼。該密碼由約四年前「勵德邨邨榮樓」的4個鐵閘密碼組成，並在末尾加上「兩個零」。母親憑記憶嘗試多組有可能的數字組合，卻始終無法解鎖，甚至因多次錯誤嘗試導致手機被鎖三小時，情急之下在Threads發帖求助，「佢寫晒有可能嘅combination（組合），打剔係試咗但係唔啱」。
有網民建議樓主直接與勵德邨管理員或辦事處聯絡，「正常嚟講佢哋應該會保留歷年嘅更換紀錄，如果你係住戶，然後比以前舊嘅密碼你」。樓主及後回應指她們並非居住於勵德邨，披露母親原來當年曾在該屋邨擔任上門看護，與一位婆婆建立深厚情誼。婆婆過世後，母親繼續沿用鐵閘密碼作為手機密碼，她們曾嘗試致電辦事處，無奈正值周末無法獲得協助。樓主與母親亦有到蘋果專門店，被職員告知唯一方法只能重設手機。眼見翌日即將出發到日本旅行，樓主最終決定冒昧聯繫婆婆家人，幸運地獲得協助，成功找回密碼，「佢哋都好好人咁樣幫我哋搵」。
