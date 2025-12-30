網上熱話｜消防打排球跑出電車路執波 網民：寧願佢哋日日打波好過

有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。(Threads)

大埔宏福苑五級火造成一名消防殉職，令社會更關注消防員的日常工作，不少市民一直疑問為何消防員經常於消防局內打排球。社交平台有網民發帖，指堅尼地城消防局附近有消防員於局內打排球期間「飛出馬路」，要出街撿拾，引發網民熱議「真係寧願班消防日日打波好過」、「即係香港平安，好事嚟」。



近日社交平台Threads有網民發帖，可見照片位於港島堅尼地城吉席街的電車路，一名穿藍色上衣、短褲的男子正撿拾一個排球。樓主指現場鄰近堅尼地城消防局，「過過下馬路見到個排球碌出黎，以為中學生唔小心碌出黎，向後望見到兩個消防哥哥匆匆忙忙衝出黎執波，勁搞笑。」

帖文引發網民熱議，有人稱消防留在消防局打排球即代表沒有事件需處理，「消防員踢(打)波即係香港平安，好事嚟」、「真係寧願班消防日日打波好過」、「祝消防下年生意淡薄」、「琴日經過都聽到佢哋打得勁興奮」、「最期待嘅畫面終於比我見到」。亦有網民讚揚「執波消防」健碩，「好似好大隻咁」、「問下阿sir可唔可以一齊打」。

鄧炳強拍片解釋 打排球訓練協調及團隊精神

保安局局長鄧炳強於2023年曾拍片解釋，消防員要打排球是日常操練一種，除了因為要訓練體能外，也能訓練其協調能力及團隊精神，他指排球「隔住個網」，比較不容易受傷。

