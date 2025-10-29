@Threads / ruby0327 圖片

港人北上非常普遍，既有人想吃喝玩樂、享受一番，亦有打工者因工作需要，要「出trip」北上。近日社交平台就有人分享一次不安的北上經歷，事主表示，自己在本月因「出trip」北上住酒店，並與同行的同事每人一間房。然而，在本月17日下午，她吃了午飯後「跟手買咗杯廢水諗住上房飲，但由於拿錯細飲管，「索性（打開杯蓋）撕開嚟飲」；她最後因為太飽，「飲咗幾啖就冇飲，之後就出咗門口」，該杯飲品則未有蓋上杯蓋，留在酒店房內。

及後，女事主返回酒店，發現飲品杯蓋被重新蓋上，估計是執房員幫忙幫合上杯蓋；但當她打開飲品，發現在杯蓋內有一條毛髮：「成條Ｘ毛係杯蓋入面」，她幽默地指，「我自己做咗laser（脫毛）」，肯定該毛髮不屬於她，懷疑被執房人員「加料」，遂於社交平台圖文並茂公開事件，並提醒「一個女仔住酒店真係(要)小心啲」。

事件引起網民熱議，不少有人都感到非常嘔心，「嘩，勁嘔心，好彩發現到。」、「嘢飲呢家嘢，一離開得耐就唔會再飲，細個聽得多加料個案」；亦有人認為出門在外，應小心警剔，飲食更要小心：「出門在外通常開咗冇飲哂食哂，離開咗再返來都唔會要，嘥嘢都咁話。」然而，有網民懷疑該猥褻毛髮，可能只是「張枱抹得唔澈底，掃漏咗條毛」，又有可能是杯蓋放枱面上時，「咁啱放咗落條毛上面，黐咗杯底」，未必是執房員有意「加料」。

事主排除空氣中有毛髮

而事主就排除空氣中有毛意外跌落杯蓋入面，「因為條毛係係蓋入面」，而她是蓋向下放枱面上。至於她放下杯蓋時「都有睇下個櫃面乾唔乾淨，見到乾淨先放低」，所以堅持「我見到條毛嘅第一下真係唔覺得係咁啱跌咗落去嘅意外」。 不過，有網民則質疑該毛髮未必屬下體猥褻物：「目測毛一條，如何得知是Ｘ毛？」

至於有網民問事主有否向酒店反映，事主回覆表示：「講嚟都冇用，唔覺得佢地會處理。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-港女北上住酒店-放枱飲品疑被執房員-加料-成件事好恐怖/613075?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral