iHerb雙11優惠全網限時74折
網上熱話｜港女KOL疑被偷拍放上網公審 大叔發文澄清遭力撐
偷拍事件不時發生，近日一名港女KOL乘搭港鐵時懷疑被一名大叔偷拍，於是將大叔的樣貌放上網「公審」。怎料大叔竟然開設社交平台Threads帳戶並發文澄清，遭網民力撐。
該名港女在Threads發文，指「女生們，你直覺覺得係偷拍就係偷拍！1.) 偷偷舉機2.)發現我反拍 3.)仲夠膽影 4.)無癮 5.)扮哂野捽電話 6.)正式收X」。圖中可見，一名身穿藍色運動外套的大叔向事主方向高舉手機。最初有網民和應指「呢個好似俾人影過幾次，都係偷拍俾人斷正」。事主回覆「嘩，有你呢句我就放心晒，佢擺明影緊」。
大叔發文澄清
怎料被指控的大叔開設Threads帳戶回應事件，更換上身穿同一件藍色運動外套的照片作為個人檔案圖片。大叔發文指「真係好無辜，整親手指要係咁調整姿勢托住部手機，粒聲唔出隊部手機，無啦啦被人話係偷拍埋來影我，我影返你好正常吧。你覺得有人偷拍你，正確做法係報警，而不是憑住一張相、一條片人格謀殺我。你咁嘅尊容，我特登影來辟邪嗎？」事實上，由港女拍攝大叔的相片可見，大叔右手無名指貼有膠布。
其後，港女與大叔都相繼刪除帖文，該名港女指已私下解決事件。大批網民發起抵制該名港女KOL有份宣傳的品牌，更有品牌發文指已與該名KOL終止合作。多名網民力撐大叔，指「係咪有史以嚟香港第一單俾人指控偷拍嘅當事人出嚟自己澄清，好彩阿叔咁嘅年紀都有玩threads」。另有網民指「其實上咗年紀嘅人，有時頸會累，加上老花，會托高電話有時睇清楚啲內容。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-港女kol疑被偷拍放上網公審-大叔發文澄清遭力撐/616461?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
網上熱話｜缺德住戶走廊乾衣機烘衫 住戶憂火災 網民獻計：放曱甴
根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住am730 ・ 8 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 10 小時前
《九品芝麻官》仵作凌漢離世 陳勉良：走咗起碼5年！
曾於《九品芝麻官白面包青天》演仵作、《唐伯虎點秋香》中演御醫為周星馳把脈，探出《將軍令》的資深藝人凌漢離世，網民紛紛留言悼念，懷勉他昔日演出的經典角色。與凌漢相識多年，同是「御用看更」的陳勉良表示：「凌漢唔喺度啦！佢走咗起碼5年，嗰時喺化妝間聽到消息。大家一齊做嘢都熟，開工會傾偈，佢為人冇乜計較，成日話做人唔好計較。對後生演員都好有心，不時提點。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
海俊傑拍片急籌70萬予太太換肝
52歲海俊傑昨晚(8日)突然在社交平台開live，聲淚俱下地指太太患急性肝硬化，求大家幫忙籌醫藥費。「呢兩日醫生話可以換肝，我哋喺瑪麗醫院已經住咗20日，係十字車直接轉介到中山醫院，錢銀上，有好好的朋友已籌得70萬，但我依家仲爭70萬！我希望大家如果幫到幾多就幫幾多，因為每一分每一秒都係時間。」說起來情緒激動。Yahoo 娛樂圈 ・ 9 小時前
銅鑼灣租盤設透明廁所 地產經紀承認私隱度不高
人人都想有個安樂窩，近日有地產經紀在社交平台推介一個銅鑼灣唐樓的出租單位，裝修新簇乾淨，不過有網民留意到廁所竟然是透明設計，如廁時「一覽無遺」。am730 ・ 1 天前
結業潮｜冒險樂園疑再有分店結業 網民指「掟彩虹揸咁正，趕客」
冒險樂園早前逆市擴張，不過亦捲入多宗「掟彩虹」風波，近日有網民發現元朗朗屏商場分店已圍上圍板，相信已經結業。 網民近日在Facebook「美國冒險樂園關注組」分享圖片，看到原本位於朗屏商場的分店突然封場圍板。翻查官網資料，朗屏商場分店已「消失」，元朗區目前只剩元朗廣場一間分店。am730 ・ 1 天前
西貢東壩專線小巴被包車 惹排隊乘客不滿鼓譟
【on.cc東網專訊】西貢萬宜水庫東壩每逢假日均吸引大量遊客前往。今日(9日)網上社交平台流傳一段片段，片中可見一群正排隊等候專線小巴的人士鼓譟，不滿另一群人士懷疑插隊登上小巴。當中有人向在場警員查詢，警員表示:「佢哋包咗車。」排隊等候專線小巴的人士隨即起哄指:on.cc 東網 ・ 8 小時前
JW撰文暗示已離巢TVB回復自由身 王灝兒：今次終於可以以獨立歌手身份唱歌
中菲混血歌手王灝兒（JW）近日於社交平台透露現為獨立歌手身份，在TVB效力了5年的她暗示已離巢，正式回復自由身...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
基因編輯新突破 科學家成功修改基因或可永久降低壞膽固醇 減少終身服藥需要︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國研究人員首次利用 CRISPR 基因編輯技術，有望永久降低膽固醇水平，或可令部分患者毋須終生服藥。新研究結果刊登於《新英倫醫學雜誌》，並於美國心臟協會在新奧爾良舉行的年會上發表。Yahoo 健康 ・ 6 小時前
吳亦凡3度被傳死在獄中 官方至今仍未證實
EXO前成員、加拿大籍男星吳亦凡在內地涉及強姦、聚眾淫亂，2022年11月被判刑13年，附加驅逐出境，近日突然瘋傳他疑似在獄中絕食身亡，詳細搜尋發現，本月1日大量社交網帳號發布帶有「吳亦凡去世」標籤的話題，但都是「真的假的？」「人沒了？」等未獲證實的質疑性內容，依照內地司法程序，在押人員發生重大變故，必須由監獄或司法機關通報，目前無任何官方披露消息。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
長沙灣男子遇兩賊搶劫被扯落地露股 大叫救命兼爆粗力保4萬元現金(有片)
一名男子昨晚在長沙灣街頭遇到兩男企圖搶劫，男子用力反抗兼大叫救命，成功嚇走兩名賊人。am730 ・ 1 天前
全運會｜李思穎衛冕女子公路單車金牌 賽後感激隊友無私為她護航 稱奪金是全隊努力
【Now新聞台】全運會女子公路單車，李思穎成功衛冕，為港隊取得今屆競賽項目第二金。李思穎賽後感激一眾隊友無私奉獻，沿途為她護航，奪金是全隊的努力。珠海博物館是起點，亦是港隊終極登頂的一點，101人參賽，97個落場，踩138.7公里，穿起湖水藍色衫、背負單車港隊歷來第11金使命，初段兩人帶出為大戰揭幕；過了半小時，落到加林山隧道，換了內蒙古趙豆豆帶頭，港隊連隨主車群很快追上。平路為主，橋位高海拔20米，上升幅度最大，踩斜路亦很當風，越過橫琴大橋，順時針環島踩四個圈，之後再沿路折返，這段長86公里；港隊眾志成城沿途掩護李思穎，梁寶儀等隊友合力護航。公路單車女子個人賽金牌得主李思穎：「完全是一個無私奉獻的精神，我覺得要很多謝大家，真的很特別。」94號一直埋藏在主車群，踩了近兩小時才第一次現身，期間3次意外，吉林孫亞楠第一個退出；另一次波及數個車手，河南馬永潔由救護人員送走回程珠海，爭標之路還有26.35公里，5人領先集團一度想放甩，這次到梁穎儀不惜力氣追趕，引領主車群。經過兩條隧道、人工島及過橋後直入戲肉，黑龍江關思崎帶開過10秒，中間藍衫李思穎在人叢中一直等著機會，早一晚她向同房楊倩玉派定now.com 新聞 ・ 4 小時前
陳懿德做《聲秀》主持表現一塌糊塗 向觀眾道歉自我行刑
【on.cc東網專訊】無綫歌唱比賽《聲秀》落幕，賽果塵埃落定，外界對無論賽果以及主持的表現都有不少聲音，事隔多日，當晚擔任主持的陳懿德在社交網發長文，劈頭第一句就認錯：「錯就要認，打就要企定，首先想講對唔住，容許我沉澱咗幾日，今次嘅表現的確唔好，所以到呢刻，我都東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
江嘉敏生日學識珍惜平凡時光 減走2公斤驚反彈
【on.cc東網專訊】藝人江嘉敏本月4日度過31歲生日，她在社交平台分享遲來的生日照，有花又有蛋糕，儀式感十足。她感性地留言：「曾經，生日總想着要和閨密狂歡、與男友浪漫度過，那時總把家人排在計劃的最後。如今長大了，工作佔據了大部分時間，同事、朋友、個人事務填滿了東方日報 OrientalDaily ・ 10 小時前
天氣報告｜日間炎熱 最高氣溫約29度
【Now新聞台】本港今日(11月9日)天氣預測，大致天晴，日間炎熱及乾燥，市區最高氣溫約29度，新界再高一兩度，吹和緩北至東北風，晚上離岸風勢清勁。 展望未來兩三日海有湧浪，明日日間炎熱及乾燥，星期二及星期三天氣稍涼，風勢頗大。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
鑽石山龍蟠苑16歲少女暈倒家中 送院搶救不治
鑽石山龍蟠苑有人猝死。昨日(8日)中午12時許，在龍蟠苑龍瑚閣住所內，一名16歲少女在房內暈倒，男友發現大驚報警求助。am730 ・ 9 小時前
唐嫣新劇臨時撤檔 疑遭王家衛錄音外洩拖累
【on.cc東網專訊】藝人趙又廷與唐嫣合演的新劇《愛情沒有神話》（原名《獨身女人》）已拍竣多時，原本獲安排近日於央視黃金檔播出，但卻爆出臨時撤檔消息，並改播蔣欣與童瑤主演的新劇《四喜》，令不少視迷大感愕然，紛紛猜測突然延播的原因。有可靠消息指稱，今次遭撤檔實與《東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
吳彥祖與太太合照現夫妻相 網民評Lisa S：比吳彥祖更像吳彥祖
型男吳彥祖（Daniel）與太太Lisa S.拍拖8年結婚15年，至今廝守恩愛23年，而且愈來愈有夫妻相！Daniel日前在微博上載與太太的合照...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
愛民邨出口改名「朗賢峯」令長者混淆 港鐵：指示牌空間有限
港鐵何文田站A出口名稱由愛民邨改為「朗賢峯」惹爭議，居民批為樓盤賣廣告，長者難辨方向，港鐵回應指示牌空間有限。Yahoo 地產 ・ 13 小時前
紅磡男子飛墮大廈平台 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】紅磡有人墮樓。今晨(8日)10時50分，一名姓李(62歲)男子，於溫思勞街1號榮豐大樓高處墮下，倒臥平台受傷。消防接報到場拯救，將事主救回地面，男子陷入昏迷，由救護車送院搶救，惜延至上午11時48分傷重死亡。on.cc 東網 ・ 1 天前