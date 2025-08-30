網上熱話｜港女預約餐廳後發現已搬舖無通知 餐廳回覆火上加油

涉事餐廳圖片

餐廳大多都會提供訂座服務，近日一名女客人在網上預約一間日式餐廳後，以為「實冇死」，怎料到場後發現餐廳已丟空，她即時聯絡餐廳，對方並無道歉，更附上一個「笑到喊」的表情符號，令事主更不滿。

事主在社交平台Threads分享經歷，她在飲食平台找到餐廳，在餐廳提供的預約網站成功預約。無論在飲食平台、預約網站，甚至餐廳WhatsApp顯示的地址都在尖沙咀山林道。但事主到達後，卻發現原址已經丟空。事主隨即透過Instagram聯絡餐廳，對方第一時間是回覆一個「笑到喊」的表情符號，然後指「我哋搬咗舖頭，去咗灣仔，地址可以參考返Profile(個人檔案)」。

事主在社交平台公審，「咁樣真係製造好大誤會，我哋兩個到達現場先發現你哋呢個地址未更新，非常失望。即係搬咗可唔可以講聲呢？開餐廳可唔可以比返少少交帶？Ig搵到佢地咁嘅反應？」

餐廳以長文留言道歉，承認沒有及時在各大平台更新地址，導致事主白行一趟。餐廳已經聯絡相關平台了解更改地址的進度，同時會更改WhatsApp的資料。第二，餐廳承認客服同事的回覆非常不恰當，無論是表情符號或文字都令事件火上加油，已經馬上聯絡相關同事檢討。

事主回覆毋須賠償

餐廳指如果事主不介意，希望可向她賠償時間損失及車馬費，亦可以免費招待事主及朋友吃飯，費用全免，點餐上不會有任何限制。餐廳續指絕對明白金錢不能解決今次的錯誤，這是暫時想到的補償措施，同意今次犯的錯很嚴重，浪費了客人寶貴的時間，亦令支持的客人失望，再次道歉並承諾一定會改善。事主則回覆指毋須賠償，只需在各平台更改地址便可。

