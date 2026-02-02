網上熱話｜港媽徒手勇捉巨蜂 網民估計是虎頭蜂指「好毒」

港媽徒手勇捉巨蜂，網民估計是虎頭蜂指「好毒」(大埔TAI PO FB群組)

被蜜蜂叮到可大可小，一名港媽在網上發文，指有隻巨蜂藏在女兒的外套中，她只是隔著紙巾用手捉住巨蜂，網民紛紛指是虎頭蜂、「好毒」。

港媽在社交平台附圖發文，指：「請問有冇昆蟲專家知道呢隻係咩蜂，好巨型，個咀(嘴)好似鉗咁，嚇死我個女，可能係曬衫匿係(喺)外套入面。」有網民指：「你夠薑用紙巾揸住，虎頭蜂嚟㗎，吉(拮)一嘢即刻入廠有排痛」。港媽回應：「佢伏係(喺)我個女外套，我個女即係(刻)掉左(咗)件衫，我咪禁(㩒)實佢，然後慢慢用紙巾捉住佢」。

網民認為不應放生

網民關注事主最後如何處理巨蜂，港媽就指由於不知道巨蜂「咁毒咁惡」，於是放生了，指：「下次一定隊冧佢」。有網民提醒事主放生很危險，「萬一你一放生佢，飛走果(嗰)時攻擊你，就慘啦」。

