網上熱話｜港男衣著有樣睇？黑衫襯灰短褲 一物件成標誌

巴士上4名男子的衣著差不多。(網上圖片)

不同地方的人士，衣著各有風格，港人都不例外。日前有人在社交平台上載一張照片，只見巴士上坐着4名男子，巧合的是，4人的衣著竟都差不多，都是黑色T恤、灰色短褲和白襪波鞋，耳朵上戴着無線耳機，驟眼一望就如制服。

照片惹來網民熱議，亦引起不少人共鳴。有網民就覺得十分親切，形容是「香港style」；有網民就補充指，除上述裝束外，再加上鴨舌帽、斜孭袋和波鞋，也是甚具標誌性；有網民就認為上述打扮平平實實，感覺不錯。不過，亦有網民對短褲配搭長襪的裝扮感到不解。



