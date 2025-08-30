港鐵男女忘形激吻，網民揶揄「地鐵車廂內嚴禁飲食」(Threads影片截圖)

情到濃時難自控，近日社交平台Threads流傳一段影片，片中一對年輕男女在港鐵迪士尼綫車廂忘形激吻，引起網民熱議。

片中的男女主角站近車門，兩人緊抱熱吻。很多網民揶揄兩人的行為，指「我哋即將帶你進入香港迪士尼樂園嘅奇妙世界」，「地鐵車廂內嚴禁飲食」。有網民關注附近還有小朋友，似乎「兒童不宜」。

有人指「拍拖就應該咁」

另有網民「錯重點」，留意到片中一名乘客手持的汽水罐印有「CHUR」，彷彿在形容男女事主的行為。不過，亦有網民支持片中男女主角，指「有無10分鐘以上，好懷念、羨慕，我覺得拍拖就應該咁」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-港鐵男女忘形激吻-網民揶揄-地鐵車廂內嚴禁飲食-/594326?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral