有網民發現一張離奇「街招」，有市民上載剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。(Threads圖片)

每次剪髮都是一場考驗，近日有網民發現一張離奇「街招」，有市民不惜「犧牲色相」，上載自己剪髮後的髮型，提醒大家切勿光顧大圍某間剪髮店。

有網民「相認」

街招上寫上剪髮店的地址及名稱，指是「垃圾單剪，剪5分鐘變河童！剪完連個師父(傅)都走出鋪(舖)頭笑」。有網民「相認」，指「終於有人話佢，我上次都俾佢剪到成個X頭咁」，另有網民指「成日經過見到仲有好多人幫襯」。還有網民笑言「最主要係嬲個師傅都笑」，「有時候真係忍唔住」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-男子不惜-犧牲色相-公審髮型師經手後變河童/618802?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral