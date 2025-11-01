網上熱話｜移日港人好心教路 被鬧「呢度係我鄉下，唔識唔好亂教」

近日一名移日港人好心「教路」，卻被對方指責(資料圖片)

旅行時人生路不熟，遇到好心人指點迷津應該是好事。不過，近日一名移日港人分享他好心「教路」，卻被對方指責。

一名移居大阪的港人在社交網站Threads分享近日乘坐地鐵御堂筋線，在月台見到一對年約25歲的香港男女神色徬徨，於是主動問對方需不需要幫忙。該對男女指想到勝尾寺，事主則指「咁你搭呢架車就啱喇！你搭呢架車去到尾站『箕面萱野』， 出咗站之後搭巴士就到㗎喇。」



近日一名移日港人好心「教路」，卻被對方指責(Threads圖片)

對方指「呢度係我鄉下」

怎料對方指「你唔識就唔好亂教人啦，勝尾寺邊度會咁遠？我哋每一個月都嚟日本，呢度係我『鄉下』，我完全清楚曬啲路，熟過你多多聲啦！」事主只好回應「哦，原來係咁，咁你慢慢喇，我唔阻你。」

事主總結事件指「而家啲香港人就係咁。係我多事啫。唔問由自可，一問就嚇我一跳」。有網民留言力撐事主，指「香港好多所謂日本通，去多幾次真係覺得自己熟過日本人，又識搵野食，搵野玩。喺外地嘅第一規條，見到香港人/聽到廣東話千祈唔好相認」。

