Page

四處都可能成為小孩子的遊樂場，但童真的創意有時也會化身成「驚險特技」。近日網上瘋傳一段影片，拍攝地點在大坑道斜路，兩名小男童竟異想天開，把滑板當作「雪橇」，肩並肩坐上後直衝斜坡。滑板速度快得驚人，途人見狀紛紛閃避，場面一度混亂，最後兩人失控「炒車」跌倒在地。

片由途經的私家車乘客拍下，鏡頭中可聽到車內眾人驚呼不斷：「好X好玩喎！睇佢衝落去！」、「會唔會衝出嚟呀？」、「點煞掣呀？」隨着滑板愈滑愈快，有人忍不住直言：「有車落嚟真係害死！」。而發文者亦表示，「諗起細個住北區公園 推架單車係斜路衝落黎又推番上去好開心，一路等緊佢地幾時炒車」

網友：童年就係要咁！

影片公開後迅速引爆網民熱議。有人笑言：「一定有人話危險，但童年就係要咁！」、「佢哋個笑容比乜都寶貴」、「炒一次，比人鬧一次，但開心一世」、「唔好框死啲小朋友，冇晒創造力」。但亦有人嚴厲批評：「危險，撞到人就唔好啦」、「最驚係撞親老人家」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1004538/網上熱話-童趣定危險-兩童滑板高速衝斜路惹網民爭論?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral