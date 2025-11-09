有住戶在走廊放置乾衣機烘衫。(公屋討論區 - 香港facebook群組)

根據房屋署規定，住戶不允許把大型物件放置在走廊，阻塞通道。近日有網民在社交平台分享一張照片，指有住戶每晚都把乾衣機放到走廊「吹衫」，又指「插曬電仲要一陣膠味」。該名網民擔憂，若然漏電引致火災，便「一鑊熟」。該網民更直斥，投訴多次均無果，辦事處亦不理會，無奈稱「係唔係真係要報東張房署先肯做嘢」。由網民上載的圖片可見，該住戶的門口放置不少雜物，而電線亦掛在雜物堆中，若然不幸引致火災，效果不堪設想。

有住戶在走廊放置乾衣機烘衫。(公屋討論區 - 香港facebook群組)

網民建議報消防

不少網民紛紛獻計。有網民就建議以聞到「燶味」為由報消防；亦有網民建議透過1823熱線投訴，如住戶違規則要扣分。有網民則提出較為另類的方法，例如建議把曱甴放進乾衣機內；亦有網民建議把電線剪斷。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-缺德住戶走廊乾衣機烘衫-住戶憂火災-網民獻計-放曱甴/616564?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral