聖誕派對公司抽獎，大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」(網上討論區AI示範圖)

公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。



該名網民在網上討論區發文指，公司今年業績大升25%，老闆更提早換車。誰不知在公司聖誕派對，竟然只得20多人份量的Pizza，連薯菜及意粉也欠奉。事主續指最離譜是大抽獎，去年大獎是一部iPhone 16或者套現，今年大獎竟然是4日年假，形容全場安靜了3秒。而得獎者強顏歡笑上台領獎，事主反問：「其實派$500現金係咪好難？搞咁多野羞辱大家為乜？」

有網民認為年假比iPhone更好

有網民指：「4日AL(年假)即係直接送4日人工!其實好好呀」；「4日有薪假，好過iPhone啦。」不過，亦有網民持不同意見，表示：「4日AL個付出代價並唔係公司實際支出，因你放咗4日假，其實只係你果4日唔使返公司啫，但手頭工作唔會變，一係等你返工先做，一係你在家或街度處理工作，再唔係就由其他同事做埋」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-聖誕派對公司抽獎-大獎由iphone變4日年假-全場靜咗3秒-/631341?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral