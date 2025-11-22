44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
網上熱話｜聽見上司教導要懂得分輕重 下屬突然狂做深蹲
打工仔壓力大，有網民近日分享職場故事。網民指目擊上司有日向下屬說：「我覺得你應該要識分輕重」，怎料下屬聽畢後便離開座位，狂做深蹲，指要感受一下輕重。
網民在社交平台Threads分享職場事件，指公司終於請了一名畢業生，老闆便指派某名同事教導新人。之不過該同事原本的工作量都不少，在部門會議上訴苦指最近很忙，老闆便回應：「我覺得你應該要識分輕重」，「如果Time management(時間管理)做得好，根本會好輕鬆」，「想當年我做你個位都⋯⋯」
老闆私底下已找同事道歉
聽完上司的教導，該名同事便傻笑地行離座位，開始不停做深蹲，指要感受一下輕重。發文者形容當時「全世界呆咗之際，佢就走咗，全日冇再見到佢。老闆覺得瀨瀨哋野，叫我哋同事之間多啲關心對方就完會。之後大家全日都勁安靜，咁就一日⋯⋯」發文者其後補充，老闆私底下已找同事道歉，並讓他放假散心。
有網民留言指：「個同事用深蹲取代咗攞把刀捅個老細，希望個老細識得感恩」，「深蹲呢個心理戰略動作進可攻退可守，因為其他人唔知佢係warm up(熱身)緊準備開拖，定係cool down緊冷靜情緒」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-聽見上司教導要懂得分輕重-下屬突然狂做深蹲/621160?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
好人好事｜紅磡女子墮海 屈臣氏外籍高層來港公幹成救人英雄
紅磡有一名女子墮海，一名來港公幹的外籍屈臣氏高層剛好路過，毫不猶疑地跳下海救援。他事後指當時只是本能反應，相信任何人看到有人需要幫助都會這樣做。am730 ・ 23 小時前
全球最大「梵高比卡超」卡牆出現 陳智思：買賣藏卡配套健全成香港獨有優勢
全港最大型收藏卡盛事《Grade10 Festival》今日在灣仔揭幕，為期2天的展覽預計將吸引超過23,000人次入場。現場砌出全球首次亮相的「梵高比卡超」藏卡牆，由超過400張「灰色氈帽比卡超」PSA 10卡牌組成，總值接近500萬港元，全場共有逾120間海內外參展商。身兼西九文化區主席兼團結香港基金主席的陳智思形am730 ・ 19 小時前
佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包
人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有佐藤健粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 18 小時前
郭俊辰傳死訊！現身機場遭疑范世錡頂替
[NOWnews今日新聞]中國男星于朦朧在10月墜樓身亡後，死因及過程扯出演藝圈黑料，至今陰謀論仍瘋傳。日前還傳出與于朦朧生前合作過陸劇《太子妃升職記》的男星郭俊辰，恐成為下一個于朦朧。而近日網路傳出...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
金缸經｜中港股成交急升因有人行式QE
承蒙錯愛，本欄在Bossmind已有兩年，也算是較受歡迎的欄目，估計是本欄較少吹水，多以數據及實際角度剖析情況...BossMind ・ 1 天前
D奶壯壯中門大開解放豪乳 「神秘小三角」若隱若現
【on.cc東網專訊】台灣樂天啦啦隊應援團團長壯壯（沈立心），忙工作之餘也不忘派軍糧，日前她在社交網上載多張照片，化上精緻妝容的她，換上白色掛頸Deep V上衣，中門大開，露出大半個胸部，飽滿D奶呼之欲出，而下身僅用白色薄紗布料圍住，「神秘小三角」若隱若現，火辣東方日報 OrientalDaily ・ 35 分鐘前
Windows 11 新功能–斬腳趾，藍畫面15秒就黑mon
文章來源：Qooah.com 微軟在 Ignite 2025 大會公佈了一個更新，主要是在 Windows 11 系統中加入數碼標示牌模式（Digital Signage Mode）。 當系統被用於播放廣告、海報等大型展示屏幕時，系統如果崩潰出現 BSOD (俗稱：藍畫面)，將會自動在15秒內自動使屏幕變黑，從而減少藍屏狀態時間，避免尷尬。 微軟在 Blog 表示：「啓用後，它有助於確保 Windows 屏幕或錯誤對話框不會顯示在你的公共顯示器上。」 目前數碼標示牌模式主要針對於作為廣告、資訊發佈的非交互式屏幕。藍畫面一般都會導致系統重啓，該功能主要應對系統配置不當、或現場 IT 團隊無法實時監控的情況，以免出現藍屏畫面長時間的展示，進入公眾視野造成尷尬的局面。 OPPO Find X9 Pro 開箱評測：今年最出色的 Android 旗艦，續航太瘋狂 雖然數碼標示牌模式無法解決解決 Windows 的穩定性問題，但可以作為一種改善方式，正所謂「無眼屎乾淨盲」。Qooah.com ・ 11 小時前
星野源2025年遭NHK封殺！ 娶了新垣結衣還被紅白拋棄？
星野源，埼玉八百屋長大的小孩，1981年生，168cm的AB型宅男，從小被爸媽的爵士咖啡廳熏到，高中就自己組團SAKEROCK亂彈吉他加馬林巴。Japhub日本集合 ・ 1 天前
川普盟友MAGA要角葛林 辭聯邦眾議員
（法新社華盛頓22日電） 美國聯邦眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene），同時也是美國總統川普「讓美國再次偉大」（MAGA）運動的旗手，今天宣布辭去國會議員職務。葛林2020年於喬治亞州當選聯邦眾議員，她在一段發布於網路的影片中表示，她「一直被華盛頓特區所鄙視，從未融入其中」。法新社 ・ 20 小時前
避免35歲後「斷崖式老化」！膠原流失、壓力堆疊、妝越補越卡？三招救回彈亮狀態！
膠原開始大量下滑，彈力支撐比保濕更重要35歲後最大的變化不是乾，而是「塌」！膠原蛋白量每年以更快速度下降，臉頰開始失去支撐，細紋變得明顯，整體輪廓也容易鬆掉！這個年紀若只靠保濕，效果會愈來愈有限，因為真正流失的是讓臉維持飽滿的彈力結構，當支撐力下降，即使睡...styletc ・ 1 天前
樓見之明｜「人無樓不發」「千萬富翁」的財富密碼？｜布少明
近期香港經濟持續復甦，配合環球息口連環下調等利好因素，各區一手新盤銷情熱絡，呈「點點開花」之勢。市場統計顯示，...BossMind ・ 21 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
許樹昌：冬季流感高峰期將至 籲市民預早接種流感疫苗
【Now新聞台】中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，本港夏季流感高峰期已由高位逐漸回落，預計月底至下月初見底，但隨著天氣轉涼，可能短期內出現冬季流感高峰期，呼籲市民預早接種流感疫苗。 中大呼吸系統科講座教授許樹昌︰「到10月中至底已見頂，呼吸道樣本比例達12%後回落，前一個星期呼吸道樣本達7.7%，上星期剛公布是6.2%，趨勢是夏季遲來的流感高峰期回落中。如果天氣凍，可能會比平常6至8星期回落的時間長一點，不足為奇，再加上在冬季1至3月，多數會有一個冬季、另一個高峰期來臨，所以即使回落至底線，可能沒多久冬季流感高峰期又會再來。」#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
【McDonald's】$16熱朱古力咖啡登場（24/11起）
麥當勞由11月24日起帶來經典組合熱朱古力咖啡，並同時推出經典滋味煙肉蛋漢堡，期間限定煙肉蛋漢堡配熱朱古力咖啡(細)只售$25.5！同時，一系列McCafé咖啡飲品將以限時優惠價登場，包括$16熱即磨黑咖啡或鮮奶咖啡 (細)及$19凍即磨黑咖啡或鮮奶咖啡！YAHOO著數 ・ 21 小時前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路鄉村污水工程一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送去將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
西環小學被爆竊 男子空手而回被捕
西營盤一間小學本周三被爆竊，經點算後，學校並無財物損失。一名41歲本地男子被捕，警方正調查有否牽涉更多案件。 男子經窗戶爬入學校 警方在本周四接報，指一間位於西營盤的小學窗戶被破壞，校舍懷疑被爆竊。閉路電視顯示一名男子在前一晚，經窗戶爬入學校，之後在校舍內徘徊，企圖盗竊。 警方翻查閉路電視片段，成am730 ・ 21 小時前
李施嬅認同分手再見亦是朋友 自爆阿媽安排相睇識朋友冇壞
花旦李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，而引起許多關注。而在最新一集中，李施嬅就透露即使與另一伴分手後仍可繼續做朋友，自己不會排斥進行相親活動，戀愛觀格局通透，獲不少網民紛紛激讚。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前
葉蒨文處女出席除夕倒數活動唱3首歌 揚言搵定奶粉錢
【on.cc東網專訊】憑戀綜《女神配對計劃》彈起的葉蒨文，人氣急升工作接不停，今年更參與首個除夕倒數活動，將會連唱3首歌，她表示近來多接唱歌工作，自從參與過屯門綜藝晚會，被讚是被演員耽誤的歌手，自言現在唱歌變得大膽些。一直有學唱歌的她，希望歌藝再有進步。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
慈善團體連續27年收神秘捐款 累計近1800萬人民幣
【on.cc東網專訊】浙江省寧波市慈善總會周四（20日）收到110萬元（人民幣，下同，約121萬港元）捐款，捐款人署名「其其」。據知，自1999年起，該身份不明的捐款人每年都向總會捐款，今年已是第27年，累計金額高達1,796萬元（約1,980萬港元）。on.cc 東網 ・ 1 天前