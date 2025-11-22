網上熱話｜聽見上司教導要懂得分輕重 下屬突然狂做深蹲

打工仔壓力大，有網民近日分享職場故事(資料圖片)

打工仔壓力大，有網民近日分享職場故事。網民指目擊上司有日向下屬說：「我覺得你應該要識分輕重」，怎料下屬聽畢後便離開座位，狂做深蹲，指要感受一下輕重。

網民在社交平台Threads分享職場事件，指公司終於請了一名畢業生，老闆便指派某名同事教導新人。之不過該同事原本的工作量都不少，在部門會議上訴苦指最近很忙，老闆便回應：「我覺得你應該要識分輕重」，「如果Time management(時間管理)做得好，根本會好輕鬆」，「想當年我做你個位都⋯⋯」



老闆私底下已找同事道歉

聽完上司的教導，該名同事便傻笑地行離座位，開始不停做深蹲，指要感受一下輕重。發文者形容當時「全世界呆咗之際，佢就走咗，全日冇再見到佢。老闆覺得瀨瀨哋野，叫我哋同事之間多啲關心對方就完會。之後大家全日都勁安靜，咁就一日⋯⋯」發文者其後補充，老闆私底下已找同事道歉，並讓他放假散心。

有網民留言指：「個同事用深蹲取代咗攞把刀捅個老細，希望個老細識得感恩」，「深蹲呢個心理戰略動作進可攻退可守，因為其他人唔知佢係warm up(熱身)緊準備開拖，定係cool down緊冷靜情緒」。

