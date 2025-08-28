網上熱話｜菲傭飛的稱去「鯨魚醫院」？司機解謎揭真正目的地

目的地謎底揭開。(FB「的士司機資訊網」)

的士業界向來奇聞趣事多。近日有的士司機在社交平台分享一張照片，指自己在沙田接載了一名菲傭，其後對方用手機向他展示目的地，當中竟然顯示「a同e鯨魚王子醫院」。該名司機「幽默」地指「以為自己湊女湊到有幻覺」，再認真一望當中的英文「prince whale hospital」，才知悉是「威爾斯親王醫院」。由於「wale」誤串成「whale」(鯨魚)，才擺烏龍。



原來菲傭要去威爾斯親王醫院。(FB「的士司機資訊網」)

事件引來網民熱議。有網民就直言，「鯨魚王子」很有童話的感覺；亦有網民戲言是「Baby shark啲frd」。有網民指，幸好的士司機懂英文；亦有網民讚賞菲傭的舉動，直言若上車說「there there你仲死」。

