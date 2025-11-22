搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。
一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。
燒味店老闆發文感謝
燒味店老闆其後特意在「小紅書」發文感謝一眾同學，指自己的生意不大，只有一間小小的舖位，希望用手藝令大家吃上便宜又好吃的燒味。但是這一年多以來，或許是競爭激烈，生意愈來愈慘淡，甚至入不敷出，「人到中年的我似乎快要扛不起這家小小的舖子了。」
而直到1個多月前，一名同學自發地在「小紅書」推介他的小店，「我的後半段人生隨之改變了。店門口陸陸續續地走進來了愈來愈多的客人。他們很多是看到了小紅書之後抱著好奇的心態來嘗試，卻在吃完後成為了回頭客，甚至愈來愈多的人在小紅書推介我的小舖，現在每到飯點，我的生意絡繹不絕。」老闆指承蒙大家的厚愛，謝謝香港大學的同學，尤其是來自內地的留學生。「因為你們，我又看到了生活的希望，甚至認識了許多善良的同學，她們現在也成為了我的朋友。我唯有感動與感恩，只能盡我所能回報大家的支持。」
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-薄扶林燒味小店面臨結業-靠港大內地生一招挽救/621140?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 1 天前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 17 小時前
灣仔美食｜「美麗小廚」新派港味大排檔 必食鑊氣小炒脆米蜜椒番薯牛柳/鋒哥三寶煲仔飯/大紅袍脆皮雞
走過春夏秋冬，香港飲食文化依然熱鬧非凡，街頭大排檔的鑊氣與人情味是城市味覺的靈魂所在。今個秋季，灣仔迎來一個全新美食據點─「美麗小廚 LAI’s Kitchen」，由人氣粵菜品牌「鋒膳 Flower Drum」創辦人黎兆鋒與長年默契拍檔梁麗群攜手打造，更邀得前「芙蓉無雙」主廚李廷輝回歸，將港式滋味與現代工藝完美融合，成為灣仔飲食新熱點。 $68起享用地道碟頭飯與煲仔蒸飯 「美麗小廚」的名字源自梁麗群的「麗」，英文名巧妙融入「Re-LAI-able 信賴」理念，象徵美食的可靠與誠意。午市主打超過20款碟頭飯與煲仔蒸飯，從重口味的「邪惡飯」酥脆牛鬆麻婆豆腐，到清淡健康的新鮮黃耳野菇素蒸飯，每款飯菜均附送無味精自家熬製老火湯，讓繁忙都市人於午休時分享受輕鬆家常美味，價格親民，起手價$68！絕對是親民之選！ 打造香港最強煲仔飯與經典美食 一入夜「美麗小廚」如同傳統港式大排檔一般熱鬧，24個專業煲仔飯爐連續運作，嚴選五常米配每日新鮮自煉香油與豬油，小火慢煲15分鐘，製成粒粒分明、香脆誘人的飯焦。必試「鋒哥三寶煲仔飯」結合玫瑰五五臘腸、鵝肝潤腸與雲南鹽封肉；「麗姐海陸空煲仔飯」用上鮑魚、滑雞...men’s Reads ・ 4 小時前
【759阿信屋】今期熱選（22/11-26/11）
759阿信屋推出今期熱選限時優惠，俊味牌急凍水晶蝦餃 $54.9/2件、麵之砂押美味蕎麥麵/烏冬麵/素麵 $29.9/3件、Tres Palacios智利紅酒 $189/2件、ORION薯片 $16.5/2件、Tres Palacios Cholqui紅酒 $189/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
港近15萬人失業 財金官員：多個國際機構擬增聘人手
【on.cc東網專訊】雖然最新公布本港今年8月至10月的失業率為3.8個百分點，較上一期下跌0.1個百分點，但仍有近15萬人失業。財金官員指受到地緣政局影響，全球投資者重新評估資產組合的風險，並調整投資策略、分散風險，香港成為資金避險的安全港，而今年以來，多隻重on.cc 東網 ・ 20 小時前
街馬圖輯 跑手笑容滿面享受比賽
【on.cc東網專訊】「嘉里香港街馬2025」慈善跑今早(23日)舉行，參賽跑手陸續完成賽事。今年全馬及半馬賽事從東區走廊起步，跑手途經九龍灣及啟德，首次跑入尚未通車的中九龍繞道(油麻地段)，終點設於中九龍繞道油麻地交匯處。跑手能搶先體驗中九龍繞道。東網攝影記者on.cc 東網 ・ 18 小時前
「億萬駙馬」腳踏實地唔靠老婆 疑轉行到中學教體育
藝人伍富橋自2022年憑實力迎娶富家千金梁兆楹（Shirley）後，一直被冠以「億萬駙馬」的稱呼。據悉Shirley父親從事物流業及食品等生意，擁有兩間麻雀館，身家以億計算。不過伍富橋絕不靠老婆，升呢後依然腳踏實地，除了忙於打理位於上環、佔地2,000呎的健身及物理治療中心，他更會親身擔任星級教練。近日，他更疑似轉行做體育老師，不時在學校教學生們打Pickleball（匹克球）。東方日報 OrientalDaily ・ 13 小時前
蔡一傑康復狀態勇獲醫生讚進步神速 蘇志威回應劉小慧舊情史(有片)
草蜢、陳凱詠(JACE)今日現身沙田馬場，擔任開幕表演嘉賓，草蜢接連跳唱經典金曲《我們》、《華麗舞台》及新歌《老的辣》，早前切除腦腫瘤的草一傑狀態大勇，他表示已全面復工，去年因腦部手術需休養停工，現正為因此延期的演唱會補場，接著會往澳門和馬來西亞開show，並預告將於明年四月下旬回歸香港舉行40周年演唱會。am730 ・ 12 小時前
任達華差錯腳跌倒台上 琦琦當場嚇呆
任達華和太太琦琦、周汶錡、陳家樂晚上出席高訂時裝活動，任達華跟隨太太後方，行去Backdrop準備拍照時，不慎拌倒在地，他身手敏捷，打了個筋斗後立即企好，有驚無險，只是手袖的珠子裝飾散了一地。任達華事後受訪時態度鬆容，表示：「剛才表演了一個時裝美態，完美地演繹係簡單事，如果唔係點演繹件衫飄吓飄吓呢？哈哈！珠跌咗我識鑲番，我識補衫，因為細個窮會自己釘珠子（身手好fit?）ok啦！」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
故宮古埃及展停售現場門票 有旅行團欲購票入場「摸門釘」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」，日前因參觀人數眾多，入場人士因排隊時間過長而鼓譟，甚至引發退票潮。東網記者今午(23日)約12時到場視察，發現展廳門口人流不算太多，惟博物館附近有大批旅遊巴停泊，相信有旅行團欲on.cc 東網 ・ 19 小時前
一姐與男友蜜遊 盡騷身材「吸」鯊魚埋身
【Now Sports】網壇一姐白羅斯球手莎芭列卡早前失落WTA年終賽后冠，但今年賽季完結後，她由網球服裝換上比堅尼大曬美好身段，近日與富商男友法古利斯同遊馬爾代夫，享受陽光與海灘，暢飲龍舌蘭酒，浮潛時無懼與鯊魚近距離游泳，藝高人膽大！莎芭列卡（Aryna Sabalenka）今季成功衛冕美網，首次殺入法網決賽，也是繼2022年後再次躋身WTA年終賽決賽，成績絕對驕人，雖未能贏得WTA年終賽「埋齋」，但難得空閒與男友遊玩，心情自然勁靚，日前在社交平台大曬在馬爾代夫「大解放」，展示穿著多套不同款式、顏色的比堅尼，與男友二人世界「充電」，她更留言「只有我們！」。莎芭列卡男友法古利斯為「超級食物」Oakberry的創辦人，同時他與女友一樣，身材管理同樣出色，莎芭列卡度假之餘，繼續健身、打排球保持體能，舉起手機與六嚿腹肌的法古利斯自拍騷弗爆身段。莎芭列卡在12月28日在杜拜參與「性別大戰」表演賽，與澳洲「壞孩子」球手基利奧斯大鬥法，基利奧斯今年因傷患只打5場比賽，莎芭列卡更說：「我真的覺得會贏。」相關圖片：https://www.instagram.com/p/DRLGK5ekugI/?imgnow.com 體育 ・ 1 天前
外區上車客心儀元朗 432萬買兩房連天台戶 呎價1萬有找｜二手樓成交
二手市場氣氛跟隨一手同步升溫，中原地產元朗區域營業經理王勤學表示，元朗翠韻華庭新近錄得3座頂層連天台特色單位成交，單位實用面積約441方呎，兩房間隔，天台面積約334方呎。 據了解，上址原叫價460萬元，經議價後共減28萬元或6.1%，以432萬元沽出，呎價約9,796元。 單位10年升值23% 王勤am730 ・ 17 小時前
狗狗因主人住老人院失依靠 獨守舊屋卻遭人投訴要捕捉
【動物專訊】錦上路田心村約4歲的狗狗「大舊」，因主人兩年前入住老人院，他一直獨自留守在荒廢舊屋內，全靠熱心村民餵食才得以維生，然而有些村民卻不打算放過這可憐的狗狗，以他會吠叫嚇到小孩和四處大小便，提出漁護署捕捉他。有義工不忍心看到狗狗被捕捉，因此希望幫狗狗找到暫托或領養家庭。 協助狗狗尋家的熱心市民May Wai表示，大舊的主人在兩年前入住了老人院，留下了大舊在荒廢舊屋內，一些街坊將食剩的飯餸給他，但大部分時間狗狗都沒人理會。她表示，近期有村民想聯絡漁護署捉狗，原因是指狗狗四處大小便，亦有村民指控狗狗嚇到小孩。 她為大舊抱不平，說：「大舊因為以前習慣看門口，所以見到陌生人他會吠，於是就有其他人說要報漁護署把他捉走。」她又形容，大舊其實很溫馴，只要跟他相熟，他便會十分友善。 狗狗已經失去依靠，只是繼續住在他認為是家的舊屋，但還有人想將他趕絕。餵狗義工希望幫狗狗找到暫托或領養家庭，讓他可以安穩地過新生活。 如有意暫托或領養這可憐狗狗，可透過Facebook與May Wai聯絡（ https://www.facebook.com/may.wai.7 ）。 The post 狗狗因主人住老人院香港動物報 ・ 16 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 13 小時前
佐藤健訪港 幸運粉絲野生捕獲！柯打偶像同款美食脆皮雞及蟹粉小籠包
人氣日星佐藤健上週訪港，於11月19日在亞博舉辦粉絲見面會，吸引不少粉絲買飛捧場！作為粉絲最開心的是莫過於在街上可以野生捕獲偶像，來個近距離的接觸！日前就有佐藤健粉絲在社交平台Threads分享在圓方食飯期間看到偶像佐藤健出現，揚言是因得到神仙運氣才會見到，還特別吃了與偶像同款的脆皮雞及蟹粉小籠包，想知道哪間餐廳，就要看看Yahoo Food的內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
陳慧嫻搣甩逾20磅獲蔡一智封「有腰慧嫻」 與關淑怡失聯不清楚病況
陳慧嫻、草蜢、陳豪、唐詩詠、許靖韻和CY陳宗澤今日(23日)現身馬場出席活動，曾屬同一唱片公司的陳慧嫻和草蜢喜相逢，慧嫻見到精神奕奕的蔡一傑，兩人立即抱抱，「知道傑仔病時，唔敢約佢出嚟，因為驚感染，但一直有WhatsApp短訊，一直都有Update，但病好之後都未有機會見，剛才第一次，靚仔又好fit。」同場的還有陳豪，am730 ・ 10 小時前
易烊千璽分飾5角變「六烊千璽」 舒淇唔認得佢
【on.cc東網專訊】出爐金雞影帝易烊千璽與舒淇主演的電影《狂野時代》近日在北京舉行首映，易烊千璽成全場焦點，現場有網紅從觀眾席大喊土味情話向他表白：「你站在這兒空氣都變甜了」，搞到他尷尬聳肩。而易烊千璽在片中一人分飾5角，導演即場幫他改花名為「六烊千璽」:「我東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
【永安百貨】$11激筍換購優惠（即日起至04/12）
即日起至2025年12月4日，永安百貨進行十一月購物賞，Wing On Rewards會員凡購物滿指定金額，尊享高達8倍Wing On Rewards積分！同時，凡於指定部門即日累積購物淨額滿$300或以上，即可以$11換購指定貨品，仲有指定貨品尊享買1送1，以及精選運動用品低至6折！而於男女戶外服飾部即日單壹購買指定貨品(專櫃及寄銷貨品除外)淨額每滿$600，更可以半價換購指定貨品乙件！YAHOO著數 ・ 1 天前
以巴戰爭︱香港醫護走進加沙醫院 在有限的資源和無限的傷者中抉擇︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】以巴戰爭持續兩年，其中加沙地區的醫療系統早已在戰火下崩潰。自2024年起，6位香港紅十字會資深醫護人員先後隨紅十字國際委員會（ICRC）前往加沙戰地醫院，參與醫療救援。當地醫療資源短缺，面對有限的人手和資源，醫護人員每日都要作出艱難的抉擇。Yahoo新聞 ・ 23 小時前