網上熱話｜行人路驚現有人「曬通粉」 到底有何功效？
行人路上會見過有人曬陳皮，不過曬通粉又有否見過？最近有網民拍攝在行人路上驚現一堆鋪好的通粉，引起網民討論。
由圖片可見，在單車徑旁有一大堆未煮過的通粉，直接放在行人路上，並無任何布墊著。經過的網民不禁拍下照片，並上載至社交平台Threads問「究竟將未煮過既通粉曬完有咩功效？」
網民估計是為防穀牛
有網民估計是怕有穀牛，所以曬乾通粉，但另一網民指「但係地下有蟲走入去喎」；「正常唔會就咁擺地下曬㗎喎，以前我公公帶我去曬米，都會用米袋鋪住地下咁曬」。有擔憂的網民指「講聲邊區好喎，咁多應該係茶餐廳用返啦」。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-行人路驚現有人-曬通粉-到底有何功效-/605682?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
