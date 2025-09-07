街頭現煙稅投票箱。(FB 車cam L（香港群組）)

現屆政府著力推行控煙措施，當中包括「控煙十招」，將分階段禁加味煙，以及擴大禁煙範圍等。不過，坊間就對政府的控煙措施持不同態度。近日，社交媒體流傳一張照片，有網民拍下一個由「長遠煙草政策關注組」放置的街頭投票箱，就著政府的加煙稅措施是否有助煙民戒煙，邀請一眾煙民以煙頭投票。結果顯示，粗略點算，選擇「唔會」的煙民有近20票；而選擇「會」的一票也沒有。

照片引來網民熱議，更有不少人紛紛為政府獻計。有網民就打趣指，煙頭投票才是真正的用家投票；有網民就指，有心戒煙者一早已經戒掉，根本毋須加煙稅。亦有網民認為，政府提高煙稅，只會令白牌煙和私煙更加猖獗，對控煙未必有實際作用。有較為極端的網民就「獻計」，索性全港禁煙，「為港人健康著想難聽過粗口」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-街頭現創意投票箱-籲煙民就煙稅投票-結果竟然係咁/596671?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral