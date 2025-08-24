男子拆走欄杆讓車輛駛過。(FB 車cam L（香港群組）)

香港地人多車多，塞車是每日皆會上演的情節。塞車時等得不耐煩，有人就想出絕招，讓車輛快速通行。近日有網民在社交平台上載一條影片，當時正值龍翔道塞車，有車輛懷疑等得不耐煩，車上其中一名男士遂下車，跑到路邊的消防車專用通道，奮力一手抬起圍欄，讓車輛快速駛過。該名乘客亦很有「手尾」，隨即把圍欄放回原處。

該名男乘客的行為引來網民兩極反應。有網民就大贊事主懂得靈活變通，是醒目之舉；亦有網民猶如「開心大發現」，直言「原來可以咁行」。亦有網民大贊「師傅好臂力」。不過，亦有網民質疑事主的行為是違法，亦是罔顧安全。有網民則指出，是否工程車駛進屋苑維修，才可通行此路。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-路上遇塞車-師傅落車做一動作-網民感震驚/592362?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral