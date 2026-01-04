事主獲派愛東邨凶宅單位。

公屋是珍貴的公共資源，市民若要成功上樓，往往要等候數年，而一人公屋單位的輪候時間更是比其他單位更長。有公屋申請者日前接獲房署通知信，指獲派愛東邨愛寶樓的一人單位，本來成功上樓應可鬆一口氣，惟事主發現單位不但曾有人自然身故，更在去年發生自殺或意外死亡事件，因而內心十五十六。

該名網民日前在Faceook「公屋討論區--香港facebook群組」中發文，指自己經首經後獲分配愛東邨愛寶樓一人單位，惟發現單位是凶宅，除了在2016年有人在單位內自然身故外，去年更發生自殺/意外死亡事件。該名網民表示，自己可以接受自然身故，惟若加上意外身故，直言心理上可能不太舒服，又指可能會等候「二派」。



網民建議事主先實地考察

因為事主十五十六，內心忐忑，故發文徵詢網民意見。有網民認為，應該要想清楚自己能否接受，因為畢竟是事主自己居住；亦有網民建議事主可以先到實地考察，感覺一下；亦有網民表示，愛東邨環境不俗，也頗為便利，惟事主自己要考慮清楚。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-輪候逾10年獲派一人凶宅-先後歷自然身故和意外死亡-事主感忐忑/633164?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral