網上熱話｜銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌遭內地網紅偷走 網民：唔怕有報應？

著名香港靈異節目主持潘紹聰，周五（9日）去到銅鑼灣一間酒店後樓梯的著名靈異地點，發現被稱為「無主孤魂」的神主牌被盜。懷疑是在內地抖音平台，早前一名自稱「靈探」的男子，將神主牌檢走。

在抖音平台上一個有19萬追隨者，自稱「靈探」的帳號「楊大膽」，上月發放影片稱在該銅鑼灣的酒店後梯，檢走相信是「無主孤魂」的神主牌，影片中楊大膽的言辭相當輕佻不敬。潘紹聰周五在社交平台上分享，確定有關的神主牌確實已經不見了。網民就留言，稱「唔怕有報應？」以及「真係撩鬼玩命」。

據過去的報道指，「無主孤魂」屬於一名女歌手，在多年前逝世後，有人在酒店後梯擺放神主牌供奉。過去有報道指一名青年曾嘗試尋找該神主牌，其後精神失常，之後身亡。亦有工人因為試圖移動神主牌而遇上怪事等。

