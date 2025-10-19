@Threads mayyy_ovo 圖片

吃喝最怕中途發現食物飲品內出現昆蟲、老鼠，噁心之餘亦有很大的健康風險。近有社交平台Threads上有網友就分享了自己食雪糕的搞笑經歷，從她上傳的影片可見，手中的雪糕雖未有開封，但雪白的位置依稀可見啡色的位置，事主表示「第一眼我真係以為係曱甴」，但看清楚後才發現是誤會一場，那些啡色只是雪糕的朱古力醬黐在包裝蓋上，但由於朱古力醬呈V字，的確與蟑螂有幾分相似。最後事主亦笑指，希望雪糕生產商「朱古力醬可唔可以擠好啲」，更調侃「差啲報食環」。

廣告 廣告

貼文上傳後立刻引起熱烈討論，當中不少人都如事主一樣「被騙」，「我第一眼睇都以為係甴曱嚇到我」、「睇咗4次都覺得係曱甴」、「睇咗4次都覺得係曱甴」、「朱古力味嘅曱甴 」、「嚇親 未睇字睇片覺好震撼」。不過亦有心水清的網民估計，雪糕是被擠壓或曾溶解，因而令朱古力醬黐在包裝蓋上，「似係支雪糕曾經溶過」、「個蓋銀到啫，其他部份個shape 仲喺到」。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-雪糕朱古力醬黐包裝蓋激似蟑螂-網友調侃-差啲報食環-/610024?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral