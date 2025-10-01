網上熱話｜飛機未停定乘客紛起身等落機 網民質疑遭反駁：其實對多數旅客有利

很多乘客在飛機滑行至完全停下來後，就會立即解開安全帶站起來拿行李和等落機。(示意圖，Unsplash圖片)

香港人熱愛搭飛機去旅行，很多時乘客在飛機滑行至完全停下來後，就立即解開安全帶站起來拿行李和等落機。有台灣網民日前在社交平台Threads發布一張有關飛機乘客提早起身等落機的「迷因圖」，質疑「不知道一堆人馬上站起來卡在走道幹嘛」。

同意觀點網民：行李還是要等

有留言同意發帖者的觀點，認為即使搶先落飛機，仍需要在客運大樓等行李，「然後在桃機的機場轉盤浪費了30分鐘的時間等待」、「越早下飛機，後面入境/出境排隊的時間越少，就省時間。然後行李還沒來，還是要等」、「如果是趕着要轉機的話，完全可以理解，但是一般航班都不會有這麼多人要轉機呢？」

有留言稱可防止行李被他人取走

不過，有網民認為有必要提早站起來，「其實這樣對多數旅客有利，至少那些站起來的人都把自己和家人行李取下來了。如果大家都不馬上站起來，等前面的人走了再起身拿行李，這樣做後段的人大概會晚20分鐘下飛機」、「有的是為了上廁所，有的是為了轉機的時間，有的是為了不想出關排隊，有的是因為坐久腳麻」、「下飛機後排隊過關時，如果每1個人要等1分鐘。你排第10就是等9分鐘，排30就是等29分鐘。」

同時，有網民稱近期發生太多拿錯行李的事件，「下次你買的整包免稅品被拿走後，一定會養成第一個起身拿行李的習慣」、「一堆晚到到行李被別人拿走的慘劇你fb社團沒看過嗎？」

