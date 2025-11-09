網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生

網民分享澳牛侍應的妙答。

在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。

事緣該網民引述朋友指，其係朋友到澳牛食炒蛋，問侍應「點解個炒蛋嚟得咁快」，侍應沒有看對方一眼，就答道：「同你條命一樣，係整定㗎。」

網民大讚侍應是哲學家

侍應短短的一句回應，卻引來不少網民大讚。有網民就直言侍應的回答簡直是「一份炒蛋參透一生」；亦有網民大讚侍應是哲學大師。亦有網民嘗試解釋原因，指大部分顧客到澳牛光顧都會食炒蛋，所以員工會不停炒，基本上不會有炒蛋閒置。亦有網民打趣指，竟然有人夠膽在澳牛問侍應問題，直言自己會「綵排」完才進去。



