網上熱話｜食客爆粗斥店員拒以蝦代替售罄小菜 人氣兩餸飯店公開CCTV指「人工唔包問候母親」

權發小廚在Facebook公開閉路電視片段

兩餸飯店成行成市，成為很多市民日常選擇。近日有一名男子不滿選擇了西蘭花小菜後，店方突然指西蘭花不夠，又不願以蝦代替。食客在現場連環爆粗怒斥店員，再發文「公審」，店方亦公開閉路電視片段，指「我哋啲人工唔包括俾人問候母親」。

該名男子在Facebook「香港兩餸飯關注組」發文，指「銅鑼灣權發呢件臭X，我講要西蘭花，之後比完之後同我講唔夠，比其他野比我。咁西蘭花入面配菜有蝦，佢都可以同我講話唔比。X佢老X，做嘢有冇咁死板，之後仲要XX返我轉頭，話唔做我生意。呢間公司唔只第一次叫佢多飯，好似唔願比我咁」。



指「人工唔包問候母親」

被指責的權發小廚不甘示弱，在Facebook公開閉路電視片段，可以聽到男食客不停以粗口辱罵店員。店方指「公司有公司嘅規定，蝦球跟飯兩隻，揀唔啱可以退款，打工仔何必難為打工仔，換位思考一下大家都有阿媽生嘅，無必要問候人哋母親，我哋啲人工唔包括俾人問候母親，唔應該將我哋員工放上網公審，人同人之間係互相尊重，客人對我哋好重要，但係員工亦都係我哋好寶貴嘅資源，我哋也應該努力去維護他們基本的尊嚴，咁樣佢哋先可以更好地服務大家。」

