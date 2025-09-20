網上熱話｜食客鼓起勇氣問澳牛侍應牛奶及鮮奶麥皮分別 竟然獲解答

食客鼓起勇氣問澳牛侍應牛奶及鮮奶麥皮分別，竟然獲解答(澳洲牛奶公司FB圖片)

茶餐廳澳洲牛奶公司(澳牛)因點餐、出餐效率而著名，大多食客一坐下便需下單，不敢耽誤太久，擔心被侍應「問候」。最近有網民則表示「鼓起勇氣」問侍應牛奶麥皮及鮮奶麥皮的分別，竟然獲侍應友善解答。



網民分享近日在澳牛很專心地研究餐牌，「諗咗一陣究竟牛奶麥皮同鮮奶麥皮有咩分別，最後鼓起勇氣問咗侍應哥哥」。侍應解釋牛奶麥皮是用煉奶，鮮奶麥皮則是用淡奶，事主形容侍應都很友善。

網民關注事主有否下單

有網民留言指之前都問過澳牛侍應同樣的問題而獲解答，有網民指「重點係你好勇敢，敢問侍應哥哥」。有網民關注事主得到答案後有否下單，事主回覆指吃完三文治後太飽，決定下次再嘗試澳牛麥皮。

