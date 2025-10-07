網上熱話｜香港交通一特點 內地再發達也無法超越 掀內地網民激辯

有內地網民認為香港塞車狀況不如內地嚴重。

香港是彈丸之地，惟公共交通網絡發達，不管去哪裡，幾乎都是一小時生活圈。近日，在社交平台小紅書就有一條短片，談到「香港有件事，內地再發達也無法超越」。當中所談到的原來是塞車問題。

該名小紅書博主提到，深圳的面積是香港兩倍，惟一到高峰期真的堵(車)到懷疑人生。她又以下午5時半的尖沙咀作對比，指即使尖沙咀是「人擠人車挨車」的地方，到晚上高峰都是一路暢通。她感嘆兩地「這一點差距真的太大」。她續分析，香港不會塞車的其中一個原因是沒有「電動車大軍」，且香港人外出主要乘坐交通工具如地鐵或巴士。她又指出，重點是香港的私家車數量控制在64萬輛左右。

片段引來不少內地網民留言。有網民就表明不同意，認為香港只有750萬人口，相比北上廣深四個大城市實在差太遠；亦有網民認為，香港的停車費太貴，不會有太多人買車。亦有網民指出，香港地方小，且公共交通發達，私家車並非必需品。不過，亦有網民反對「香港不塞車」的說法，建議「有種去吐露港、元朗和屯門公路」看看。

