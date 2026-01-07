社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，有人笑指像「直立拖板」。(網上圖片)

社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。



由於黃大仙區有黃大仙祠，樓主聯想到與香燭有關，另有網民笑指地標更像「直立拖板」，整個場景則似「大型偷電現場」：「明明是萬能插」、「呢條柱係俾人叉電㗎」、「有type-c插嘛？」、「但係啲插歪晒」、「邊個高手爬上去插？」、「我細個就覺得好似係咪用Minecraft嗰啲石頭所砌出嚟嘅，上面嗰個顯示屏就係煤炭方塊」，另有網民稱「黃大仙六芒星陣」、「風水嘢 我勸你唔好亂估」。

另有網民「起底」該物體的真實用途，根據民政事務總署「地區小型工程計劃」網頁資料，該直柱物體是位於黃大仙廣場及沙田坳道之間的區議會地標，項目於2010年完成，為一座約6米高附有時鐘及照明的地標，項目由民政事務總署主導。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-黃大仙地標直柱設計惹議-網民稱似直立拖板-大型偷電現場/634177?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral