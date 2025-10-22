專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。
涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就你到下月，你邊位」。該職員又批評該求職者所留聯絡電話有誤，「重要份CV個電話號碼係錯嘅，已經email你，咁嘅回覆，holy。」
網民不滿該職員嘲笑求職者，以及，事件在網上發酵後，甚至有網民「起底」向涉事職員的公司投訴，涉事職員終刪除有關帖文，並將個人社交賬戶轉為私人。面對網民「起底」，該職員在社交平台賬戶的個人資料欄內寫上，「唔用真身嘅都係shit，靜下啦！撳入嚟睇我你就輸咗喇，傻仔，議事論事啦，茶言茶語的『綠茶』，滾出Threads啦，冇文化冇logic嘅呢，我睇唔過眼就會block，go to hell la」。
不少網民再紛紛湧向涉事公司的社交平台，作書面投訴，批評該公司職員涉嫌洩露求職者資料。涉事公司回覆網民投訴並表示，公司高度重視個人資料私隱，目前正進行全面調查。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/網上熱話-hr公開求職者電郵耻笑-涉事公司-正進行調查/610933?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
