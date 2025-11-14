Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

網上爆紅「髮量腰圍」10秒測出你屬於哪種髮量族群 少於6cm或已陷入脫髮危機！（附65折起韓國熱門生髮產品）

最近網上瘋傳一個「髮量腰圍」測試，只需需一條橡筋與一把軟尺，短短10秒就能快速揭曉你是否已陷入脫髮危機！其實頭髮濃密與否，不僅受基因影響，還與日常護理息息相關，從選擇適合的防脫洗頭水、頭皮精華，到保持頭皮潔淨與健康，每一步都能決定你的「髮量命運」！

網上爆紅「髮量腰圍」10秒自測法！

想知道自己是屬於「髮量富翁」還是「稀髮一族」？只要以下兩個簡單步驟即可測出。首先，將頭髮全部紮成一束整齊的馬尾；接著，用軟尺繞馬尾根部一圈量度周長，便是「髮量腰圍」。這個數字正是髮絲密度與頭皮健康的指標，有助你初步判斷自身髮量狀況，以下為參考標準：

圖片來源：getty images

圖片來源：getty images

4大「髮量腰圍」結果分析

「髮量腰圍」結果一：少於6cm

若結果低於6cm，代表髮絲數量偏少且質地細軟，屬於「髮量警戒區」。這類髮質往往伴隨毛囊營養不足或頭皮循環不佳。建議選擇具強健髮根功能的防脫洗頭水與護髮產品，同時每日搭配頭皮精華按摩，促進血液循環並激活毛囊。此外，應避免高溫吹整、過度染燙或頻繁綁緊髮根等行為，以免加劇脫髮問題。

圖片來源：getty images

「髮量腰圍」結果二：6至8cm

若是在6至8cm之間，屬於「中度偏少」髮量族群。這代表頭皮可能處於亞健康狀態，如出油快、毛囊堵塞或掉髮量增加。此時，應開始定期使用頭皮平衡型防脫洗頭水，並加入抗氧化與營養修護精華，防止毛囊萎縮。建議每週進行一次深層清潔護理，協助頭皮恢復暢通與彈性。

圖片來源：getty images

「髮量腰圍」結果三：9～10cm

若數值落在9至10cm之間，恭喜你屬於「髮量健康族」。此類頭皮狀況理想，毛囊強韌且生長力佳。若想保持髮量優勢，仍需持續使用強韌髮根的護理產品，維持頭皮的平衡與健康。建議搭配頭皮護理噴霧或滋養精華，進行預防性保養，讓髮絲持久亮澤堅韌。

圖片來源：getty images

「髮量腰圍」結果四：10cm以上

測出超過10cm的你，無疑是「髮量界王者」！頭皮與毛囊狀況極佳，但仍不能掉以輕心。定期使用深層潔淨洗頭水，幫助清除多餘皮脂與造型殘留物，才能持續維持蓬鬆與光澤。適度補充營養型髮膜與護髮精華，讓髮絲更加健康強韌。

圖片來源：getty images

韓國高人氣養髮防脫洗頭水/護髮產品推薦

韓國高人氣洗頭水/護髮產品推薦：UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack

71折優惠價：$270.44｜ 原價：$381.22

韓國熱賣的護髮產品，含高達30000ppm角蛋白，能迅速滲透髮芯修復受損結構。融合36種蛋白與營養成分，包括水解角蛋白與蠶絲氨基酸，長效強韌髮絲、恢復彈性與光澤，特別適合染燙後脆弱髮質。

SHOP NOW

UNOVE Deep Damage Treatment EX 320mL Double Pack

韓國高人氣洗頭水/護髮產品推薦：Seapuri Dr. 33 Hair Ampoule 20ml 1+1 Set

93折優惠價：$345.13｜ 原價：$373.44

這款抗脫髮功能性安瓶，針對M字髮線、頭頂稀疏與敏感頭皮而設。三重微滾輪設計能帶來極致冰涼舒緩效果，同時有效減少掉髮、改善髮根密度，是頭皮急救的必備品。

SHOP NOW

Seapuri Dr. 33 Hair Ampoule 20ml 1+1 Set

韓國高人氣洗頭水/護髮產品推薦：VT PDRN Reedle Shot Scalp & Hair Revival Set

價錢：$543.83

配方含PDRN修復成分，並帶有清爽薄荷香氣，使用時頭皮微微刺癢感促進循環。每日使用100版本、每週兩次300版本，效果最佳，多位網友表示使用後明顯感覺掉髮減少。

SHOP NOW

VT PDRN Reedle Shot Scalp & Hair Revival Set

韓國高人氣洗頭水/護髮產品推薦：LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strengthening 750ml Set

75折優惠價：$244.14｜ 原價：$326.76

連續兩年榮登韓國防脫洗頭水排行榜冠軍的LABO-H，為全素配方並獲「功能性化妝品」認證。其弱酸性pH能溫和潔淨並舒緩頭皮，長期使用可明顯改善掉髮情況並強化髮根。

SHOP NOW

LABO-H Hair Loss Care Shampoo Scalp Strengthening 750ml Set

韓國高人氣洗頭水/護髮產品推薦：lilyeve Glow:Turn Ampoule Mini 30ml

價錢：$150

臨床數據顯示，這款安瓶能有效減少75.61%掉髮、舒緩頭皮刺激62.89%、並提升頭皮含水量超過113%。獨特38支刷頭設計能將精華緊密滲入毛囊，清爽不黏膩，即使乾髮也能使用，極受忙碌上班族喜愛。

SHOP NOW

lilyeve Glow:Turn Ampoule Mini 30ml

lilyeve Glow:Turn Ampoule Mini 30ml

韓國高人氣洗頭水/護髮產品推薦：LABO-H Scalp Strengthening Clinic Hairline Ampoule

65折優惠價：$244.06｜ 原價：$381.22

富含營養精華的頭皮安瓶，使用後即能感受頭皮彈性提升與掉髮減少。質地輕盈不油膩，可隨時滾動塗抹，並通過多項皮膚與低敏測試，敏感頭皮者也能安心使用。

SHOP NOW

LABO-H Scalp Strengthening Clinic Hairline Ampoule

