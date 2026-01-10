龍鼓灘填海環評料海豚回歸 環團批評離地：兩年豚蹤無起色
網上瘋傳陳志雲回歸娘家 遭TVB否認：未有機會與這位前輩聯絡
TVB總經理（節目內容營運）曾志偉之前在《萬千星輝頒獎典禮2025》中宣布轉任顧問，坊間一直推測誰會接手其職務。事有湊巧，曾經在TVB任職電視廣播業務總經理的陳志雲，在商台的節目中倒數，結果引來坊間揣測他是否回娘家，接替曾志偉的職務。
陳志雲早前在其有份主持的商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》中倒數，但一直未有透露當中玄機，不過陳志雲昨日在社交媒體上載了一張站在TVB公司門口，與TVBuddy合照的相片，並寫到：「在這條道路上我留下不少腳毛。在這裏，渡過了18年⋯」再加上曾志偉離任TVB總經理一職，結果坊間紛紛傳出陳志雲將重返娘家，重操故業，主理電視廣播業務。
就著以上傳聞，有傳媒聯絡TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧表示：「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃。由於曾先生在轉任顧問之前，已用了一年的時間逐步將工作交接給四位綜藝科監製，因此相關工作已有妥善安排。知道前輩重遊舊地心情愉快，我哋都替佢開心。」Yahoo亦就此事聯絡上陳志雲，得到本尊以短訊回覆，寫道：「多謝大家關心，真相好快就會揭曉㗎啦！」
其他人也在看
恒生私有通過 本月27日除牌
滙控（0005.HK）1060億元私有化恒生銀行（0011.HK）的建議，昨日終在股東投票通過，投票結果顯示，約85.75%有投票的無利害關係股東（即非滙控及關連人士）支持，約5.89%的整體無利害股東反對，符合協議方式條款而通過私有化計劃。信報財經新聞 ・ 1 天前
楊偲泳激罕PO與張振朗合照 嘉年華玩樂大曬戰利品展露滿足笑容
張振朗與楊偲泳（Renci）於2019年被網民踢爆著情侶衫遊日本拍拖，及後公開戀情，二人一直愛得低調，不過偶然都會喺社交平台小放閃一下，例如楊偲泳喺去年情人節上載「男友視角」照片，寫道：「角色限定 售完即止！」，令張振朗宣示主權留言：「我買！」。二人拍拖6年，早已融入朋友圈，張振朗都會帶楊偲泳出席好友飯局；近日，二人與一班朋友到嘉年華玩樂，楊偲泳更罕有地於IG限時動態分享與張振朗和朋友嘅合照。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
一周星星 ｜曾志偉暢談五年總經理任期得失感受「我冇諗過我咁鬼冇用」
娛樂訪談節目《一周星星》第五集嘉賓，是在早前舉行的《萬千星輝頒獎典禮2025》中榮獲「萬千光輝榮譽傳奇」獎項的曾志偉，本集主持更是由志偉親自欽點的「最佳主持」黎芷珊。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
爆一爆｜「楚撚記」老闆 引導投資者晋身發展商 慘！（Louise）
近日報章報導樂風集團（Lofter Group）老闆周佩賢（Carol）被一眾投資者「插」。 呢班專業投資者爆seed都算爆得遲了。地產市場上嘅波仔、倫仔、File湯、以至受哥及岳少早已被磚頭砸到抖唔到氣，何況樂風旗下地產項目係靠呢班持份者集資呢？Yahoo財經專欄 ・ 3 小時前
日本旅遊不能穿花襯衫？友人急勸：沒事別穿！恐惹禍上身...網友一面倒吐槽
每個國家的文化習慣都不同，若沒有深入了解恐會觸犯一些禁忌。一名網友分享他在日本大阪旅遊時的經歷，他帶著花襯衫被同行的朋友勸阻，稱在市區附近可能會引起不必要的麻煩，讓他相當納悶，貼文曝光引起了網友的熱烈討論。Japhub日本集合 ・ 1 天前
明尼蘇達州女子遭ICE官員槍殺 川普：看似自我防衛
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天表示，一名移民官員昨天在明尼阿波利斯槍殺一名女性的事件，看來似乎是自我防衛；他並指控受害者「惡意」開車衝撞該名探員。川普在他自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「駕駛車輛的女子非常不守秩序、妨礙公務且拒捕，接著暴力、蓄意且惡意地開車衝撞那名移民暨海關執法局（ICE）官員，而該名官員似乎是出於自我防衛才開槍射她。」法新社 ・ 1 天前
黃宗澤被鄭希怡逼埋牆角要求唱《K歌之王》 Bosco高呼被欺凌
蔡少芬、朱茵主演新劇《風華背後》日前舉行煞科宴，飲飲食食之外當然唔少得由劇組一班藝人唱歌搞氣氛。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
米高堅尼上訴失敗停3場 莫耶斯震怒
【Now Sports】米高堅尼周三對狼隊因拉扯對方球員頭髮紅牌被逐，被罰停賽3場，愛華頓提出上訴剛被英格蘭足總駁回，領隊莫耶斯對決定感到失望和震驚。莫耶斯談到米高堅尼（Michael Keane）的上訴被駁回時說：「極度失望和驚訝，也許我更生氣的，是VAR當天的判罰，我很質疑那3人。我知道是哪3人，很驚訝他們沒有推翻判決。」莫耶斯以周四阿仙奴對利物浦一役的球證尺度，即馬天尼利將干拿巴特利推出場外的爭議，來指出球證對米高堅尼的判罰過於重手：「我們昨晚所見，向別人擲球、推人導致別人受傷是可以的，然而，不小心扯了別人一下頭髮卻要停賽3場，對我來說頗為匪夷所思，不應停賽變為停3場。我感到尷尬的是，一位年輕球證（卻克），只是其第3或第4場執法，VAR給了他一個糟糕的決定，他們根本不應介入。」愛華頓官方發聲明則寫道：「我們提出上訴，是堅信事件並未達至條例中定義的暴力行為標準，且該行為既非強力，亦非故意，我們提出上訴也是為了支持米高堅尼。他是一位擁有最高道德標準的球員，周三前，在其職業生涯中，他從未因暴力行為而被罰離場，我們堅信停賽3場明顯處罰過重，此上訴理由也被駁回，我們感到驚訝和失望。」now.com 體育 ・ 17 小時前
美撤銷以國安為由 限制中國製無人機進口
【on.cc東網專訊】美國聯邦通訊委員會（FCC）上月以國家安全和間諜活動憂慮為由，宣布禁止進口外國製造的無人機，沉重打擊中國無人機製造商大疆創新（DJI）。美國商務部周五（9日）突然表示，已撤銷一項為解決國家安全問題而限制中國製無人機進口的計劃。on.cc 東網 ・ 2 小時前
香港新酒店2026｜九龍東帝苑酒店登陸將軍澳！設兒童天地＋主題家庭客房打造親子及寵物友善的現代都市度假勝地
踏入2026年，香港又有新酒店開幕！享負盛名的帝苑酒店品牌選址將軍澳，迎來44年來首個全新發展項目「九龍東帝苑酒店」。酒店前身為九龍東皇冠假日酒店，經全面翻新後於2026年1月正式揭幕，以「寧靜綠洲」為靈感，為追求生活質素的旅客帶來現代都市度假體驗。Yahoo 旅遊 ・ 21 小時前
跑者必學！運動傷害怎麼預防？怎麼避免？一篇看懂慢跑運動傷害
慢跑看似是最簡單的運動之一，只要一雙跑鞋就可以開始，但背後其實暗藏許多風險。研究指出，初學者在開始跑步的第1年，受傷比例可能高達8成。原因通常不在於跑得快或慢，而是訓練量一下子拉太高，或是身體的肌肉、關節和骨骼還沒有適應重複性衝擊。當這些條件失衡時，疼痛與發炎便成了跑者最常遇到的難題。Yahoo 體育 ・ 1 天前
網上熱話｜父親愛車任兒子塗鴉 網民稱「好欣賞你嘅豁達」 車主有回應
不少車主一直擔心自己的愛車被劃花刮傷，惟若成為「塗鴉畫板」，會否當場震怒？近日有網民在街頭發現一架紅色私家車被黑色箱頭筆畫滿公仔、圖案及文字，疑是車主被家中小童塗鴉。有關照片被上傳於社交平台Threads，樓主直言「想同呢位爸爸講聲好欣賞你嘅豁達」，及後有疑似車主「現身」向樓主回應，後者代為發言「佢話只要一對仔仔開心就am730 ・ 23 小時前
有種好友叫「宣萱與古天樂」，男女間無純友誼嗎？看到他們的互動都會心微笑了
《尋秦記》電影上映，宣萱與古天樂經常一起出席宣傳。鏡頭前他們的交流大家都看得津津樂道，私下他們的互動更是「甜到甩牙」。日前戲裡面飾演項寶兒的朱鑑然，發布一條古天樂幫宣萱用風筒吹頸止痛的短片，並寫著：「Jessica脖子痛，古爹爹說可以用吹風機吹暖頸脖…」影片瞬間在Threads上變成熱話，亦有網民指他們的互動如「老夫老妻」，想他們原地結婚。在他們身上看到，友情原來可以比愛情更甜！Yahoo Style HK ・ 1 天前
謝婷婷一家四口低調回港 入住5五星級酒店飽覽維港靚景
現年43歲嘅謝婷婷（Jennifer），曾跟隨父母及哥哥謝霆鋒加入娛樂圈，佢喺2019年突然宣布已秘密誕下女兒Sara，之後便淡出幕前移居加拿大溫哥華低調生活，專心享受湊女生活。去年5月，Jennifer上載與男友Mathew合照，宣布再度懷孕，7月順利誕下囝囝Brooklyn Milne，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
捐家電被指呃人 宏福苑災民家屬揚言報《東張》 Tyson Yoshi改與救世軍合作賑災
宏福苑大火受災家庭眾多，不少藝人都伸手援手，當中包括Tyson Yoshi，他曾就此宣布捐出100萬元家電產品...Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
特朗普：不管格陵蘭願不願意 美國都會採取行動
據《CNBC》報導，美國總統特朗普周五 (9 日) 表示，其政府將對格陵蘭採取行動，「不管他們喜不喜歡」，進一步升高他為替美國取得這塊丹麥領土所發出的強硬言論。鉅亨網 ・ 5 小時前
尖沙咀Fortnum & Mason結業！1.25撤出旗艦店 突發低至4折清貨 皇室御用茶葉/餅乾最後召集
尖沙咀 K11 MUSEA 再有震撼變動！於 2019 年進駐、標榜品牌「全球唯一海外分店」的英國皇室御用食品品牌 Fortnum & Mason，今日正式宣布將於 2026年1月25日 結束其位於 K11 MUSEA 的旗艦店及餐廳 181 Fortnum & Mason 營運。官方更突發宣布推出「低至 4 折 (Up to 60% off)」的告別優惠，想平價入手皇牌茶葉、餅乾的朋友，絕對要把握最後機會去掃貨！Yahoo Food ・ 1 天前
向華強爆古天樂為拍《尋秦記》一度陷入財政危機 出面尋求協助：再虧下去要睡天橋底
電影版《尋秦記》自除夕上映以來好評滿滿，電影公司於前日（6日）公布《尋秦記》喺港澳票房累計逾4,500萬，打破2024年《破•地獄》創下嘅紀錄，成為歷年香港電影及華語電影首週票房冠軍。近日，影壇大亨向華強喺社交平台公開《尋秦記》嘅幕後故事，透露主演兼監製古天樂為咗成就呢部心血之作，曾一度陷入財政危機。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳妍希搣甩「小籠包」污名 成功還原15年前「沈佳宜」
【on.cc東網專訊】台灣女星陳妍希主演的內地劇集《狙擊蝴蝶》口碑、收視不俗，連帶人氣亦攀升，這陣子不時接活動密密賺的她，日前以紅噹噹裝束出席護膚品牌晚宴活動的她，事後社交平台PO了多張美照，一身紅白旗袍晚禮服示人的她，配以長辮盤繞造型優雅脫俗，引發網民熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
別儲錢退休？馬斯克：未來人人要乜有乜
據《商業內幕》周五報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前表示，若他對未來的預測成真，為退休存錢將變得「毫無意義」。他預言 AI 將幫助創造資源「富足」的世界，人們可以擁有任何想要的東西，並享有優質醫療和教育服務。鉅亨網 ・ 16 小時前