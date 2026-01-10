網上瘋傳陳志雲回歸娘家 遭TVB否認：未有機會與這位前輩聯絡

網上瘋傳回歸娘家 遭TVB否認 陳志雲：真相好快揭曉

TVB總經理（節目內容營運）曾志偉之前在《萬千星輝頒獎典禮2025》中宣布轉任顧問，坊間一直推測誰會接手其職務。事有湊巧，曾經在TVB任職電視廣播業務總經理的陳志雲，在商台的節目中倒數，結果引來坊間揣測他是否回娘家，接替曾志偉的職務。

陳志雲早前在其有份主持的商台雷霆881節目《在晴朗的一天出發》中倒數，但一直未有透露當中玄機，不過陳志雲昨日在社交媒體上載了一張站在TVB公司門口，與TVBuddy合照的相片，並寫到：「在這條道路上我留下不少腳毛。在這裏，渡過了18年⋯」再加上曾志偉離任TVB總經理一職，結果坊間紛紛傳出陳志雲將重返娘家，重操故業，主理電視廣播業務。

陳志雲上載了一張站在TVB公司門口，與TVBuddy合照的相片。

就著以上傳聞，有傳媒聯絡TVB助理總經理（企業傳訊）黃德慧表示：「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃。由於曾先生在轉任顧問之前，已用了一年的時間逐步將工作交接給四位綜藝科監製，因此相關工作已有妥善安排。知道前輩重遊舊地心情愉快，我哋都替佢開心。」Yahoo亦就此事聯絡上陳志雲，得到本尊以短訊回覆，寫道：「多謝大家關心，真相好快就會揭曉㗎啦！」