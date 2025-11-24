小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
網上訂製精神報告等假證僅800人民幣 真偽難辨
【on.cc東網專訊】內地官媒近日報道，「假證訂製」業務近日在電商和社交平台死灰復燃，虛假的懷孕超聲波單、墮胎手術、出生證明、巨額銀行存單、病危通知書均在網上有售，甚至只需800元人民幣（約880港元）就可買到精神診斷報告和死亡證明。針對這情況，警方表示會跟進處理。
內媒調查指，買家只需提供姓名、照片及生日等資料，賣家即可「按需訂製」各類假證件，最快付款翌日發貨，買家如不滿還可以「7天內無理由退貨」。這些假證種類從職業技能證書到學歷學位證書應有盡有，價格從幾十到幾千元不等。為了逃避監管和追責，不少賣家在展示頁面不會直接提「辦證」，而是用「可查」、「你懂的」之類關鍵詞代替。除假證外，就連證件真偽的驗證系統也是假。內媒發現，訂製的「大學畢業證書」右下角附有一行所謂「官網」的查詢網址，只要在該網站輸入證書編號，即可顯示出「認證」資訊。
有業內人士看過一些假證的照片，都表示看上去很真實，格式和內容沒有問題，普通人很難辨別真假。內媒其後將這些偽造、買賣國家機關證件、金融票證的線索提交給警方，工作人員表示會跟進處理。電商平台所在地的市場監督管理局也回應稱，正調查相關情況。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
香港街馬｜7 人行李未取回 主辦方稱無法連接Wi-Fi：冇預到咁強人流｜Yahoo
「嘉里香港街馬 2025」慈善跑於昨早（23 日）舉行，再次出現混亂情況：有跑手投訴在賽事結束後，全馬和半馬跑手在終點領取個人物品時，遇到行李領取系統故障，須花費至少半小時排隊等候，引起跑手不滿，主辦方其後於社交平台致歉。活動聯合創辦人及行政總裁梁百行今早（24 日）在電台節目表示，按照他們的原有方案，行李領取系統需要使用 Wi-Fi 無線訊號，但昨日的二維碼掃描機一度全面無法連接訊號，最終需要動用加倍人手替跑手重新找行李。梁百行表示，目前仍然 7 名跑手未能取回行李，對於昨日情況「不似預期」，他再向跑手致歉，並表示會再向物流公司了解情況。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
港初創還原David Webb網站 不會圖利
知名股評人兼財經網站Webb-site.com創辦人David Webb因為患病，上月底關閉其創辦27年的網站伺服器，公共存取亦終止。不過，近日有本港AI初創企業舵手稱已把該網站還原。信報財經新聞 ・ 10 小時前
哈佛醫學院揭「5大最佳運動排行榜」！瑜伽、普拉提都不上榜，最強抗老運動不是跑步而是「這個」
網上有關「運動」的建議實在是多不勝數，到底甚麼運動才是真正有效的選擇？與其盲目跟風，不如聽聽來自哈佛醫學院的專業意見。以下5大超級運動不僅簡單易上手，還能讓身心全面升級，還能延緩衰老與身體機能退化。以下即從第5名開始揭曉，看看哪些才是真正有效又「長壽」的日常運動！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
油麻地幸運大廈七旬翁食麵鯁喉 送院搶救惜返魂乏術
油麻地一名老翁懷疑食麵鯁死。警方今日下午2時許接獲一名女子報案稱，其76歲余姓丈夫在油麻地柯士甸道65號幸運大廈的寓所內，懷疑食麵時鯁喉並暈倒。救援人員接報到場，把老翁昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終返魂乏術，案件列作「送院時死亡」，老翁死因有待驗屍後確定。 本港在兩個月內亦曾發生同類意外，上月28日一名老婦在am730 ・ 20 小時前
2025年全球旅遊風險排行榜公布！全球扒手、詐騙最多的國家並非歐洲，曼谷、芭達雅、布吉齊齊上榜
以為歐洲才是扒手天堂？根據英國保險比價網站Compare the Market公布的「2025全球旅遊風險排行榜」，泰國成為全球扒竊與詐騙風險最高的國家，首都曼谷更高居榜首，連同芭達雅與布吉島，三大城市齊齊上榜，成為旅遊熱點中的「高風險地帶」。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
莊梅岩《我們最快樂》被封殺 收「熱心愛國團體」投訴信 促停售周邊產品 聲稱已報國安︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】本港著名編劇莊梅岩的舞台劇《我們最快樂》被封殺，西九指有投訴稱舞台劇宣揚對抗，詆毁香港，決定取消場地租賃。莊梅岩今日（23 日）在社交媒體貼出一封來自「熱心愛國團體」的信函，要求停止製作及販售相關周邊產品，並指控她散播仇恨政府情緒。Yahoo新聞 ・ 1 天前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 3 小時前
立法會選舉2025︱廣告鋪天蓋地 總有一張喺左近 宣傳開支1.77 億元創新高︱Yahoo圖輯
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下月 7 日舉行，政府早前已發起了排山倒海的宣傳攻勢，讓香港街頭巷尾、媒體網絡都被各式各樣的選舉廣告鋪天蓋地般覆蓋。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
緬甸掃蕩詐騙中心5天逮捕近1600人 觀察家：表面功夫
（法新社仰光23日電） 緬甸軍方今天表示，在為期5天、針對臨近泰國邊界的一個惡名昭彰網路詐騙中心的掃蕩行動中，已逮捕近1600名外國公民。國營媒體緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）報導，軍政府在最新公布的統計中聲稱，從11月18日至22日掃蕩水溝谷賭博與詐騙中心時，「逮捕了1590名非法入境的外國公民」。法新社 ・ 18 小時前
醫管局非緊急放射科檢查將分三級收費 檢查前14日未付款會被取消(何潁之報道)
【Now新聞台】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分為三級收費，例如磁力共振掃描每次收費五百元，若病人在檢查前14日未能付款，服務將被取消。 明年起病人在醫管局進行非緊急放射科檢查，將會按類別分為三級——基礎項目維持免費，進階及高端項目例如超聲波、磁力共振等，每次逐項收費250至500元。醫院管理局質素及安全總監黃立己：「希望病人為自己的醫療費用投入一個小部份，例如以放射服務為例，雖然病人可能已經要付費，但我們政府仍然在資助90%的費用，病人投入的部份只佔大約一成。」於急症室或住院期間完成的放射診斷屬緊急服務，將會維持免費。黃立己：「其實我們醫生看病人需不需要照掃描是看臨床情況，所以希望病人不要為了在急症室照掃描，就特意去急症室排隊看醫生。」新措施加入預繳安排病人完成預約服務後，醫管局程式會在限期前發出最多三次付款提醒，若檢查前14天仍未完成付款，服務便會被自動取消。新收費標準設過渡期，明年4月15日前的預約病人在檢查前完成付款，就不會被取消預約。醫管局呼籲病人及照顧者安裝醫管局程式HA Go，方便付款及管理預約。#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
黃澤鋒陳麗麗為細女辦百日宴 唔怕有經濟壓力「我就一個禮拜做七日架喇」
58歲嘅黃澤鋒太太陳麗麗今年8月誕下細女「小貴妃」（黃熙喬），一家人尋日喺酒樓為BB女舉行百日宴，多位圈中人都有出席。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大灣區專線｜深圳華強北興起外賣代送潮 律師指發生意外難向平台追討(林凱潼報道)
【Now新聞台】午飯時間，深圳華強北人來人往，經常聽到這些叫聲。不夠人快，生意很快就會被搶走。 他們是外賣代送員，顧名思義是代外賣員送外賣，大多數是主婦或老人，甚至有小孩，趁著空閒賺取微薄收入。外賣代送員：「(一天賺多少？)幾十塊錢，我們得上班，是中午休息時間來。肯定辛苦，接這個餐最辛苦，這個樓層，幾十層樓，29層要跑到7樓，要跑。」亦有夫婦檔上陣，一人收外賣，一人負責送。伯伯一手拿6個外賣，在商場左穿右插，不用10分鐘已經送完手上的外賣。外賣代送員：「(一天跑多少單？)多的話兩個人跑100單吧。(一天賺多少？)跑100單不就200塊錢，2塊錢一張單。」這些外賣代送員近年在華強北街頭出現，主要是因為外賣員不熟悉地形，容易送餐超時，就出現這批代送員，收錢幫外賣員完成最後100米的情況。外賣員全先生：「時間夠用的話就不用，趕時間的話、掛很多單的話就會，如果不給他們送的話，我可能會超時，超時還會扣錢。(有時候)會送錯餐，他只是負責送餐，送過去顧客拿不拿到，就是顧客的事了。」在華強北這裡四面八方都有車來，過馬路都要格外留神，代外送員站在這裡接外賣，隨時被車撞。如果送錯或倒瀉了外賣，被人扣錢就了now.com 新聞 ・ 6 小時前
中國製「硬足金」興起 迎降級消費 冀定義「煉金」新標準 首站進軍東南亞
《信報》系列報道，上篇講及全球富豪回歸實體黃金，重新定義財富安全；這篇將講述中國興起「硬足金」（Hard Pure Gold）技術革命，意欲重新定義全球「煉金」新標準。「硬足金」以「輕克重、高工藝」為賣點，滿足內地年輕消費者追求的儲值與美感兼具，同時為內地金飾業開出一條脫離內捲、邁向全球的新路。信報財經新聞 ・ 10 小時前
【萬寧】全場產品買滿$188即享88折（只限24/11）
萬寧指定門市依家推出全場優惠，今日（9月29日）買滿$188即享88折，健康、美容、個人護理及奶粉產品任你揀！YAHOO著數 ・ 4 小時前