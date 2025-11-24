網上訂製精神報告等假證僅800人民幣 真偽難辨

【on.cc東網專訊】內地官媒近日報道，「假證訂製」業務近日在電商和社交平台死灰復燃，虛假的懷孕超聲波單、墮胎手術、出生證明、巨額銀行存單、病危通知書均在網上有售，甚至只需800元人民幣（約880港元）就可買到精神診斷報告和死亡證明。針對這情況，警方表示會跟進處理。

內媒調查指，買家只需提供姓名、照片及生日等資料，賣家即可「按需訂製」各類假證件，最快付款翌日發貨，買家如不滿還可以「7天內無理由退貨」。這些假證種類從職業技能證書到學歷學位證書應有盡有，價格從幾十到幾千元不等。為了逃避監管和追責，不少賣家在展示頁面不會直接提「辦證」，而是用「可查」、「你懂的」之類關鍵詞代替。除假證外，就連證件真偽的驗證系統也是假。內媒發現，訂製的「大學畢業證書」右下角附有一行所謂「官網」的查詢網址，只要在該網站輸入證書編號，即可顯示出「認證」資訊。

廣告 廣告

有業內人士看過一些假證的照片，都表示看上去很真實，格式和內容沒有問題，普通人很難辨別真假。內媒其後將這些偽造、買賣國家機關證件、金融票證的線索提交給警方，工作人員表示會跟進處理。電商平台所在地的市場監督管理局也回應稱，正調查相關情況。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】