網傳中大宿生放鋁箔紙入微波爐致爆炸 觸發火警鐘一度疏散(有片)

社交平台流傳影片及帖文，指香港中文大學逸夫書院國楙樓學生宿舍周日晚上有宿生將鋁箔紙放入微波爐內，導致微波爐發生爆炸並起火觸發火警鐘，全體宿生需疏散。宿舍發出通告，形容是一宗嚴重事件，甚至可能造成重大危害，要求宿生正確使用各項電器。《am730》正向中文大學查詢事件。

宿舍發通告 形容「嚴重事件」可造成重大危害

社交平台Threads周日流傳影片，指中大有宿舍共同空間有人把加熱錫紙放入微波爐，期間使用時冒煙，更發出一下爆炸聲及火光，微波爐門被震開，拍片者大叫「Oh my god」，內部疑有物件起火。有網民指出涉事宿舍為「國宿」(逸夫書院國楙樓學生宿舍)，又指宿舍向全體宿生發出安全通告電郵，要求正確使用微波爐。通告指出，周日晚上在宿舍一樓發生了一宗因不當使用微波爐（將鋁箔紙放入爐內）而引發的意外，指該行為導致微波爐發生爆炸並起火，爐內物件燒焦並觸發火警鐘，全體宿生需即時疏散以策萬全，形容「這是一宗嚴重事件，甚至可能造成重大危害。」

通告強調為確保居住環境安全，防止類似事件再次發生，要求宿生務必正確使用各項電器，並嚴格遵守指引：嚴禁將金屬物品或鋁箔紙放入微波爐；煮食時須全程在場看顧，切勿置之不理；使用電器前，請先參閱相關操作說明；如發現電器故障或損毀，請立即通知宿舍詢問處。

網民熱議「啲人真係無常識」

事件引起中大學生及網民熱議，「啲煙多到咁都無人理，痴線」、「有啲人真係無常識，或者未用過微波爐」、「原來真係會爆炸，以為淨係著火」、「爆完自動閂返度門」、「國宿炸咗微波爐已經好好笑，宿舍send email教大學生正確使用微波爐，好笑程度level up」、「笑死，出mass mail」、「有黐線嘢發生先至有呢啲email」、「煮食時須全程在場觀看…唔係咁易」、「常識很重要」。

