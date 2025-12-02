網傳住戶燒成灰燼照片 議員：要尊重死者 當局應嚴肅調查

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災，造成嚴重的傷亡，死亡人數不斷上升。議員江玉歡指有市民報稱討論區內有流傳住戶被燒成灰燼的照片，灰燼上擺上死亡的標示。

江今日(2日)在社交平店貼文，指曾翻查有關貼文，見到兩張相關照片。她促請有關當局核證照片是否屬實，若然，應嚴肅調查為何該些照片會流傳出來，亦懇請該討論區刪除有關貼文，大家也不要再轉發照片。她強調「對所有死者及其家屬，我們應有最基本的尊重。」

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】