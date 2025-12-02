大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
網傳住戶燒成灰燼照片 議員：要尊重死者 當局應嚴肅調查
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火災，造成嚴重的傷亡，死亡人數不斷上升。議員江玉歡指有市民報稱討論區內有流傳住戶被燒成灰燼的照片，灰燼上擺上死亡的標示。
江今日(2日)在社交平店貼文，指曾翻查有關貼文，見到兩張相關照片。她促請有關當局核證照片是否屬實，若然，應嚴肅調查為何該些照片會流傳出來，亦懇請該討論區刪除有關貼文，大家也不要再轉發照片。她強調「對所有死者及其家屬，我們應有最基本的尊重。」
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
李家超宣布立法會選舉如期 12.7 舉行 就宏福苑火災設「獨立委員會」由法官主持｜Yahoo
今日（2 日）是大埔宏福苑五級火發生第七日。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者，表示 12 月 7 日立法會選舉將會如期舉行。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 2 小時前
宏福苑火災｜《大公報》社評：政府應考慮成立「獨立檢討委員會」
大埔宏福苑火災死亡人數目前增至151人，火災起因仍在調查當中，據廉署及警方的聯合調查發現，有關承建商涉嫌為了降低維修成本，以魚目混珠的手法大量使用沒有阻燃功能的棚網，是造成火勢迅速蔓延的重要原因。對於這次嚴重的災難事故，社會都認同須釐清真相，追究責任，還死者公道。《大公報》發表社評指，有必要就事件展開全面調查，這既是必要之舉，更是回應社會期望之舉。Fortune Insight ・ 1 小時前
經絡曹德明：宏福苑火險會賠償 料業主毋須再供款
大埔宏福苑五級大火，部分受影響業主仍有按揭，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明在電台節目表示，申請按揭時銀行要求業主買火險，保險公司應會向銀行賠償。若以銀行角度而言，已經償還剩餘的按揭貸款，雖然理論上業主仍要繼續供樓，但是在火險會向銀行賠償剩餘的按揭貸款下，受影響業主料不需再供款。AASTOCKS ・ 2 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 2 天前
宏福苑五級火｜黃碧嬌稱大火屬人禍 將報案求查現屆法團是否瀆職 3.3億大維修由上屆法團拍板
大埔宏福苑五級火焚燒43小時，累計造成至少146人死亡，79人受傷，事件令人痛徹心扉，其中屋苑的大維修工程風波...BossMind ・ 18 小時前
安拿拿落選喀麥隆非洲盃大軍
【Now Sports】喀麥隆公佈大軍備戰月底開打的非洲國家盃，由曼聯外借到特拉布宗的安拿拿名落孫山。喀麥隆可說正值多事之秋，球隊緣盡明年世界盃決賽周，而教練比斯於周一被辭退。該隊公佈的28人非洲國家盃大軍，共有4名門將，但都沒安拿拿（Andre Onana）的份兒。安拿拿不僅失意於曼聯，9月份在世界盃外圍賽喀麥隆不敵佛德角0:1的比賽，他的表現受到批評，賽後更與對手球迷發生衝突。至於曼聯前鋒安保姆及白禮頓中場巴利巴都奉召入選非洲盃大軍。曾8次躋身世界盃決賽周的喀麥隆，上月在世界盃外圍賽附加賽受挫於剛果民主共和國，無緣參戰明年決賽周，而該隊在今屆非洲國家盃身處F組，同組對手為加蓬、科特迪瓦及莫桑比克。now.com 體育 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 4 小時前
十大屋苑九個樓價上升 黃埔花園 美孚新邨 價量齊升
住宅樓價持續回升，傳統二手市場的十大藍籌屋苑造價連月反彈。根據中原地產統計，今年11月十大屋苑中有9個錄得樓價按月上升，其中3個屋苑升幅更超過半成，而紅磡黃埔花園的樓價更是急彈9.2%，升幅冠絕十大屋苑。數據顯示，十大屋苑在過去周末（11月29日至30日）共錄得8宗成交，按周增加1宗或14.3%。然而，整個11月的總交易量則錄得191宗，較10月回落27宗或12.4%，結束連續兩個月的升勢。28Hse.com ・ 1 天前
郭秀雲低調協助宏福苑動物救援 攬實狗狗獲狗主致謝 過往多此為救動物出力曾被辱罵
郭秀雲（Sharon）參加1988年國際華裔小姐獲得季軍，曾拍攝《嘩鬼有限公司》、《我為卿狂》等電視電影，拍畢1997年《完全結婚手冊》後就淡出娛樂圈。一向熱愛動物嘅郭秀雲除咗養過麻鷹、貓頭鷹、馬騮、豹貓、鬃獅蜥等奇珍異獸，更於淡出後成立「海峰環保教育」，不時組織及舉行海灘清潔活動望喚醒大眾對環境及動物保育嘅關注。日前，大埔宏福苑發生五級大火，郭秀雲亦有到現場協助動物救援。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
大埔宏福苑五級火｜倖存者阿Wil：打開門，眼前就一黑，連呼吸都是奢侈
大埔宏福苑五級火｜日前大埔宏福苑發生的五級大火，造成了嚴重的生命損失，死亡人數增至94人，另有78人受傷。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。這場社區浩劫，讓無數家庭陷入絕望。然而，在一片焦土之中，亦有英勇和專業救援的故事。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：Lim ALim@大埔 TAI POMedical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前
日本藝術家Sho Shibuya，以「這畫作」把大埔火災的心酸畫面紀錄在紐約時報
日本藝術家涉谷翔 Sho Shibuya 將《紐約時報》的頭版當成畫報，創作出「大埔火災」的心酸畫面，紀錄著這件讓人心痛的災難事件。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
領展支援大埔火災受影響商戶 最多寬減12個月租金
領展(0823.HK)管理人領展資產管理宣布一系列支援措施，協助受大埔宏福苑火災影響的商戶渡過災後艱難時期，包括計劃向廣福商場商戶及宏福苑停車場月租車位客戶，分別提供租金及停車場月租寬減措施，包括租金減免、彈性繳付安排，以及豁免因延遲付款而產生的利息及服務費。寬減措施將持續至租約完結或最多12個月。AASTOCKS ・ 2 小時前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
香港寬頻早已變中資 call災民推銷續約 是否「存量營運」模式？
日前有大埔宏福苑災民向《Yahoo新聞》反映，指大火慘劇發生後，家園盡毁仍遭香港寬頻（HKBN）職員來電推銷續約，經報道後香港寬頻深表歉意及豁免客戶費用，然而事件觸發對香港寬頻的業務關注。資料顯示，創辦人王維基早已賣盤，股權輾轉落在中資手上，今年中移動正式成為大股東，同時早已判明傳統業務飽和，進入「存量營運」階段，亦即是針對舊客戶設計的經營策略，是否續約相當重要Yahoo財經 ・ 22 小時前
國安處拘張錦雄獲准保釋候查 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜美獅鋒味搖滾美食節捐出500萬港元 跨海支援火災居民
大埔宏福苑日前發生五級大火，造成巨大傷亡，災情震撼全港。面對這場悲劇，美高梅與鋒味控股發表聯合聲明，對遇難者致以深切哀悼，並對所有受影響居民表達最誠摯的慰問。兩個團體指災難牽動港澳兩地人心，經商議後決定透過「美獅鋒味搖滾美食節」名義捐出 500 萬港元，支援受災居民的緊急援助與災後重建工作，希望能讓區內家庭盡早恢復正常生活。Yahoo Food ・ 1 天前
立法會選舉2025︱譚耀宗：押後無必要 化悲痛為力量推進選舉 港澳辦轉載評論：選舉回歸為民宗旨︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】立法會選舉下周日（12月7日）舉行，政府早前因大埔宏福苑世紀火災而暫停選舉工程。對於會否押後投票，行政長官李家超上周稱在統整工作後再作決定。全國港澳研究會副會長譚耀宗周末接受《大公報》訪問時表示，認為無推遲選舉的必要，因政府應對選舉已做好充分準備，即使推遲一個月，社會悲痛氣氛無太大分別。港澳辦則轉載大公評論，稱候選人全力救災表現反映新選舉制度下「選舉真正回歸為民宗旨」，「當前大埔火災的抗災救災過程也是第八屆立法會選舉候選人以實際行動證明自己的過程，是選民進一步檢驗每一位候選人德才的過程」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火︱救恩書院學生罹難取消考試 大埔浸信會公立學校暫遷教大上課
大埔宏福苑火災至今造成146死，多人仍然失蹤。位於大埔富善邨的救恩書院，有學生不幸離世，校方啟動危機處理機制，宣布取消今明兩天（1日及2日）各級的考試，改為特別上課日，以情緒支援學生為首要任務。 救恩書院校長溫結冰指，該校有學生於火災中不幸離世，全校師生深感難過悲痛，校方已即時啟動危機處理機制，校⻑、副校⻑、輔導am730 ・ 23 小時前
柳應廷開騷因感冒向觀眾道歉 以歌曲帶正能量與大家捱過難關
【on.cc東網專訊】男團MIRROR成員柳應廷（Jer）假亞洲博覽館舉行一連兩場「The Shape of Breathing Live 2025」演唱會昨晚（30日）舉行頭場，開場前Jer聯同演出團隊於晚上8時19分先進行默哀儀式，悼念大埔宏福苑大火中不幸喪東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前